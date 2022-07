Riqueza, 'piji-progres' e hipocresía: los que quieren repartirlo todo... menos lo suyo

Esta semana, Economía Para Quedarte Sin Amigos nos presenta el segundo episodio de su Curso de Economía Para Buenas Personas. Nuria Richart y Domingo Soriano nos enseñarán a lo largo de 2022 a responder a esas preguntas que todos nos hacemos: ¿por qué algunos tienen tanto? ¿no se podría repartir mejor la riqueza? ¿es justo que algunos sean multimillonarios y otros apenas tengan para comer?

Hace unos meses, en el primer episodio de este curso , nos preguntábamos qué es la riqueza. Qué poseen los mega-ricos. Qué hay detrás de esas listas de millonarios que cada año publicas Forbes. Y recordábamos algo muy obvio, pero que no siempre tenemos presente. La riqueza no es una piscina de monedas de oro como aquella en la que se bañaba el Tío Gilito. En realidad, para los Amancio Ortega o Elon Musk de nuestras vidas, su riqueza tiene la forma de las acciones de sus empresas. Porque eso es lo que poseen.

Richart y Soriano, con su enfoque, provocador como siempre, nos recuerdan que la gran mayoría de los españoles de clase media están entre el 10% de los habitantes del planeta más ricos. Es decir, que muchos aquellos occidentales que tanto protestan contra la desigualdad podrían empezar a solucionarla mañana donando parte de su patrimonio. Por qué no lo hacen. Ésa es una muy buena pregunta que no tiene respuesta. Las excusas que suelen ofrecer son muy malas y totalmente incoherentes. Por eso hablaremos sobre cómo es el reparto real de la riqueza a nivel mundial y qué tendríamos que hacer para igualar rentas y patrimonios (spoiler: a la gran mayoría de los españoles, incluidos los que se denominan progresistas, no les gustaría NADA el resultado). Como muestra de aquello de lo que estamos hablando, sólo un apunte: el PIB per cápita a nivel mundial ronda los 10.900 dólares al año. ¿Gana usted más que eso en términos brutos? Pues ya es usted rico y debería donar parte de su sueldo para igualar los ingresos de todos. Y eso sin hablar de patrimonio, que también habría que repartir nuestras casas y activos en propiedad.

