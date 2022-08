Un repaso al mercado del alquiler en España: precios, leyes absurdas y falsos culpables

Esta semana, Economía Para Quedarte Sin Amigos trataremos una de las políticas públicas más queridas por nuestros políticos de todo color y condición. Hablamos del control de alquileres, una idea que no por fracasada (y no ha salido bien en ninguna ciudad en la que se haya puesto en práctica) es menos popular. Algo que es lógico, porque aunque el acumulado es muy negativo, tiene ganadores muy claros y evidentes: los actuales inquilinos (que también son votantes) frente a un puñado de perdedores mucho más difuso (los propietarios, los inquilinos futuros, los vecinos de los barrios degradados, etc).

Para ayudarles en la tarea, Nuria Richart y Domingo Soriano han invitado en esta ocasión a dos muy buenos amigos, Gustavo Morales-Alonso y Yilsy Núñez, profesores de Economía en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, que han publicado hace unas semanas un interesantísimo paper sobre los efectos de las plataformas turísticas en los precios del alquiler en Madrid: "Dragging on multilisting: The reason why home-sharing platforms make long-term rental prices increase and how to fix it".

Con ellos nos preguntaremos si es cierto que los alquileres están tan por las nubes, si Madrid y Barcelona son caras, si se puede evitar que el centro de las grandes ciudades tenga esos precios y cuál es el efecto de Airbnb (y otras empresas similares en este mercado). Según sus cálculos, en Madrid, a excepción de los siete distritos de la almendra central, no se percibe correlación entre los precios del alquiler y la presencia de las plataformas de alquiler vacacional.

A partir de aquí, llega la discusión: ¿qué hacer y si es que hay que hacer algo? Porque se habla mucho de limitaciones (a los precios, a alquilar los pisos por noches) pero casi nada del otro lado de la ecuación, el de la oferta, y apenas hay iniciativas para incentivar que más personas pongan su casa en el mercado o que más promotores construyan o rehabiliten vivienda destinada al alquiler. De hecho, si acaso, en España lo que se hace es amenazar al propietario, que sabe que en caso de conflicto con el inquilino lleva las de perder.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo The Tings Tings. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Great DJ"

"That’s not my name"

"Shut up and let me go"

"Be the one"

