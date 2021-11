Los mitos del mercado de la vivienda: los jóvenes, los precios y las soluciones que no nos gustan

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , hablamos de pisos. De los precios de los pisos, que siempre están carísimos. Si hay un lugar común en nuestras conversaciones es lo inasumible del coste de la vivienda en nuestro país. Es imposible, nos dicen, que con estos salarios una familia de clase media se compre la casa que desea. ¿O no?

Pues no. Al menos esa es la opinión de Nuria Richart y Domingo Soriano, que otra vez vuelven a buscarse enemigos con una tesis polémica: España no tiene un problema especialmente grave de acceso a la vivienda; los precios en el centro de nuestras grandes ciudades son inferiores a los que existen en la mayoría de las capitales de la UE; es cierto que puede haber sectores en los que haya una cierta descorrelación entre precios de la vivienda y salarios, pero nuestro problema está en los sueldos y en la tasa de paro, no en el mercado inmobiliario; es lógico que los jóvenes no puedan acceder a un piso en el centro de las grandes ciudades, es un bien muy demandado y ellos todavía no tienen sueldos demasiado altos (parte es un problema real de mercado laboral y parte decisión propia de incorporarse más tarde al mismo).

