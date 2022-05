¿Se puede ganar dinero en Bolsa en este 2022 tan convulso? Sí, algunos lo están haciendo. En España destacan las grandes gestoras value. Después de unos años complicados, en los que se les acusaba de haber perdido el toque y no saber interpretar las nuevas tendencias del mercado, su visión a largo plazo y su enfoque un poco contrarian están empezando a dar frutos. Cobas AM, la apuesta de Francisco García Paramés, cerró el primer trimestre con una revalorización del 15,5% en su cartera internacional y un 5,3% en la ibérica.

Para explicarnos cómo ven ellos la situación actual de los mercados (el pasado reciente y también lo que está por venir), esta semana visita Tu Dinero Nunca Duerme Verónica Llera, del equipo de Relación con Inversores de la gestora. Hablamos con ella un poco de todo, pero sobre todo de energía, "un sector olvidado", en el que las revalorizaciones han sido espectaculares, sobre todo si se comparan con las tecnológicas. Eso sí, aunque las ganancias han sido muy importantes, en Cobas creen que "todavía tiene margen" para seguir subiendo.

Así explica Llera sus posiciones: "Buena parte de la exposición a la energía de Cobas no depende de los precios internacionales, sino de la necesidad de inversión que existe en estos sectores. Han sido olvidados en la última década porque no estaban de moda, pero va a ser inevitable [la inversión] porque no hay capacidad para sostener el incremento de la demanda. De todo esto ya se estaba hablando antes, pero en este 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, es uno de los grandes temas. Necesitamos reducir nuestra dependencia energética de determinadas regiones y eso quiere decir, también, invertir en generar nueva capacidad".