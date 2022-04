Está en boca de todos. Azvalor, la gestora de fondos estilo value que capitanean Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, está obteniendo unas rentabilidades sencillamente espectaculares. Su fondo internacional acumula unas rentabilidades de casi el 38% en lo que va de 2022 y del 62,42% en el último año, según Morningstar

El debate sobre si ha llegado la hora del value investing (estilo de inversión en valor basado en la compra de buenos negocios a buen precio), se ha impuesto en el mundillo de la inversión. Sin embargo, los inversores que se especializaron en el estilo "growth" o crecimeiento, parece que no atraviesan sus días más brillantes.

El caso de Azvalor no es aislado. Otras gestoras independientes emblemáticas del estilo value como Cobas AM, o Magallanes VI, también están cosechando buenos resultados y, sobre todo, que todo hace pensar que seguirán haciéndolo durante una buena temporada.

Pero ¿qué hace que estén brillando cuando otros lo están pasando mal? Uno de los motivos que se encuentra detrás es precisamente su proceso de inversión y los valores que representa su equipo de análisis. Los miembros del equipo de relación con inversores de Azvalor, Carlos Romero e Ignacio Olave han visitado los estudios de esRadio para una edición especial de Tu Dinero Nunca Duerme sólo para suscriptores de podcast, en la que han repasado algunos de los valores que defiende esta gestora y que se recogen en el manifiesto del inversor de William J. Bernstein y en el que se recogen afirmaciones tan certeras como "no trato de predecir el futuro sólo trato de estar preparado para él" o "humildad y coraje son mis principales activos como inversor y no los debo perder". Pero quizá uno de los que mejor define a este estilo de inversores es "la inversión de éxito tes un 99% disciplina y un 1% de inteligencia".

Carlos Romero e Ignacio Olave repasaron estos principios y desvelaron claves dentro de los mismos en estrategias de inversión concretas de Azvalor en posiciones como Cameco, que ha ofrecido muy buenos retornos a su cartera o Arch Resources Inc, o Tullow Oil PLC, que son las dos principales posiciones actuales de su fondo internacional.

Disciplina y abstraerse del ruido

Gestores de la talla de Álvaro Guzmán o Fernando Bernad, así como otros como Francisco García Paramés o Iván Martín han tenido que soportar durante los dos, tres últimos años titulares de prensa en los que se dudaba sobre su estilo de inversión o su criterio en la selección de acciones. Sin embargo, precisamente en su estilo de inversión está el comprar barato sin saber cuándo esa compañía va a obtener el valor objetivo que su análisis fundamental le asigna. Eso sí. Cuando esos resultados comienzan a llegar, las rentabilidades se disparan. Como es el caso.

Tanto es así que Azvalor ya roza los 1.500 millones de patrimonio, su máximo histórico, y que le ha permitido superar por primera vez a Cobas por patrimonio desde que Paramés la puso en marcha en 2017.

En cualquier caso, tanto Paramés, como Álvaro y Fernando, son gestores que hoy encabezan todos los rankings de rentabilidad merced precisamente a su disciplina y valores, que son absolutamente clave en los rendimientos obtenidos.