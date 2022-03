Estrenos en plataformas

El proyecto Adam – Netflix

Adam (Ryan Reynolds) es un piloto que viaja en el tiempo, quien se une a su yo más joven (Walker Scobell) y a su difunto padre (Mark Ruffalo) para reconciliarse con su pasado y así poder salvar el futuro.

Producida por Ryan Reynolds y dirigida por Shawn Levy (Free Guy, Stranger Things) está película que mezcla acción, aventuras y viajes en el tiempo, está protagonizada por el propio Reynolds, junto a Zoe Saldana, Catherine Keener, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y el joven Walker Scobell en su primer papel.

En un mundo de hombres – M+

Anna Friel y Kelsey Grammer protagonizan este drama romántico ambientado en el sur de EE UU a principios de la década de 1960 y con la lucha por los derechos civiles de mujeres y negros como centro de la historia. Friel da vida a Grace, hija de un prominente juez de un pueblo sureño, quien regresa a casa tras la inesperada muerte de su padre. La sofisticada, perspicaz, calmada e implacable Grace descubre entonces dos cosas: su otrora rica familia está prácticamente en bancarrota y los derechos de las mujeres son más bien inexistentes, lo que le impide luchar por recuperar el patrimonio familiar.

Ópera prima como directora y guionista de S.E. DeRose, 'En un mundo de hombres' está inspirada en los hechos reales que llevaron a que los derechos de las mujeres se incluyeran en la Ley de Derechos Civiles de EE UU de 1964. Una lucha contra el sexismo y el racismo institucionalizado en el sur del país en el que su protagonista encuentra el inesperado apoyo del congresista al que da vida Kelsey Grammer, junto al que conseguirá cambiar las cosas… a su manera.

Barb y Star van a Vista del Mar- M+

Kristen Wiig y Annie Mumolo, autoras del guion de la exitosa comedia gamberra La boda de mi mejor amiga (de la que Wiig, además, era protagonista), vuelven reunirse como guionistas y actrices principales en esta divertida historia de amistad femenina, romances y... villanos.

En la película, Wiig y Mumolo dan vida a dos inseparables amigas de un pueblo del medio oeste estadounidense que, tras perder sus trabajos, deciden alejarse por primera vez de su zona de confort. Así, las dos mejores amigas del mundo meten sus mejores mallas en la maleta y ponen rumbo a un resort para solteros de mediana edad en Vista del Mar, Florida... para descubrir que su zona de confort es cualquiera en la que estén ellas dos juntas.

Debut en la dirección de largometrajes de ficción de Josh Greenbaum (director de múltiples documentales, series y cortos), 'Barb y Star van a Vista del Mar' es una sucesión de hilarantes gags al más puro estilo screwball comedy (comedia alocada) en la que Wiig se atreve con dos papeles y en la que también interviene Jamie Dornan ('Belfast', 'Una canción irlandesa') en un rol muy diferente a los que nos tenía acostumbrados.

Red – Disney+

Red de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz de Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia.

Ming (voz de Sandra Oh), su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.