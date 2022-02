“Tanto el inversor value como el growth lo que quieren es encontrar el precio objetivo de una compañía y compararlo con el precio al que está cotizando. El problema del inversor growth es que está modelizando expectativas: cuánto tiempo va a crecer una compañía y a qué ritmo. Además, como decía Peter Lynch, las compañías de crecimiento no lo son para toda la vida. Damodarath decía que el inversor value obtiene el valor de los activos que ya tiene; mientras que el growth el valor lo obtiene del futuro y de los proyectos. Yo lo diría de forma más sencilla: Más vale pájaro en mano”.

Así, de esta forma tan sencilla, explica Iván Chvedine, miembro del equipo de analistas de Cobas AM y responsable de su cartera Ibérica, los fundamentos de su estilo de inversión. Esta semana, visita Tu Dinero Nunca Duerme con la idea de explicarnos cuál es su planteamiento sobre la situación actual de los mercados. Después de un año 2021 que ha sido excepcional para los value, las grandes gestoras españolas siguen siendo optimistas para los próximos ejercicios: “El valor de una acción acaba reflejando la capacidad de generación de flujos de caja de la compañía. Y nuestras compañías siguen generando caja. El potencial de revalorización de nuestra cartera, tanto en los fondos internacionales como en los centrados en el mercado español, es superior al 100%. Pero nuestra tesis sobre el petróleo o el gas ya no parece una locura”.

¿Y se han protegido de alguna forma respecto a la inflación? Porque eso afecta y mucho a las valoraciones de las empresas. Algo en lo que también Chvedine cree que la mano potente está en posesión de los value, porque se centran más en lo que tienen en el presente que en el crecimiento futuro: “No es lo mismo que una compañía genere beneficios dentro de cinco años en un entorno de tipos más elevados. Porque la tasa de descuento que tienes que aplicar a esos beneficios futuros es muy diferente”.

Por último, sobre la posibilidad de conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias en los mercados, Chvedine no hace apuestas, pero sí una reflexión: “No puedo saber lo que van a hacer Biden o Putin. Son políticos. Lo que puedo hacer es plantearme escenarios y preguntarme cómo están preparadas nuestras carteras. Escenario 1: hay un acuerdo. Si ocurre esto, EEUU intentará que otros productores de gas incrementen su producción para no depender tanto de Rusia. Escenario 2: guerra e invasión. En ese caso, intentarán imponer sanciones a Rusia. El precio del petróleo y gas subiría. Estamos invertidos en petróleo y gas. A corto plazo, a nuestras compañías les iría bien. Incluso, en nuestra cartera internacional tenemos dos compañías de defensa (Babcok y Dassault Aviación), se verían beneficiados incluso en el peor escenario. No sé lo que va a pasar, pero sí prepararme para todos los escenarios”.