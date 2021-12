Los fundamentos de la inversión parecen muy sencillos. Y, de hecho, son fáciles de explicar. Pero muy complicados de aplicar. En estos años, Tu Dinero Nunca Duerme se ha marcado como objetivo poner esos conceptos al alcance del inversor medio.

Y en pocos programas se ha logrado esa meta como en el que este domingo hemos dedicado a una entrevista con Álvaro Guzmán de Lázaro, director de Inversiones de AZ Valor. Durante una hora, repasamos las grandes ideas, los consejos básicos y cómo se aplican en el plano más técnico. Una charla que estamos seguros de que interesará al inversor novato y al más experto.

“Muy pocos ganan dinero en Bolsa”, nos recuerda Guzmán de Lázaro... incluso sabiendo cómo funciona el mercado de renta variable, cuáles son las claves para hacerlo bien y lo que ha funcionado en el pasado. Y nos ofrece una analogía muy interesante: “Es como dejar de fumar: todos sabemos que es malo, pero muy pocos lo dejan. Lo único que tendría que hacer el inversor es elegir un buen gestor (trabaje esa elección) y luego olvídese. Y, curiosamente, los más brillantes no son los que lo consiguen. Si hace lo correcto, casi con total seguridad le saldrá bien; y si no lo hace, casi con total seguridad saldrá mal”.

“El mejor consejo que le podrían haber dado a un inversor particular en los años 60 es que invirtiera en Berkshire Hattaway. Con 1.000 dólares habría conseguido 25 millones. En el S&P se habría quedado en algo más de 150.000 dólares”, nos explica. Pero esto es muy complicado, porque en este período de tiempo, ha habido muchos momentos en los que Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, ha sufrido caídas de más del 50-60-70%. Quizás para solventar el problema de la ansiedad que nos atenaza a todos, Guzmán de Lázaro nos aconseja empezar con dinero que no necesitemos.

Este año ha sido muy bueno para AZ Valor, con subidas superiores al 43% en el Fondo de Managers en este 2021 y un +37% en el Az Internacional. Sin embargo, Guzmán de Lázaro está convencido de que “lo mejor está por llegar. Las señales nos dicen que en un mercado alcista estrecho (con seis-siete valores), está espezando a haber una pequeña masacre. Pero mi sensación es que los inversores que no estén value, lo van a pasar fatal en los próximos 3-4 años. El diferencial verdadero del value respecto del resto del mercado lo vamos a ver ahora. Y no es una predicción de bola de cristal: es que la cartera de los value está a diez veces beneficios, mientras que la media del mercado está en 30 veces beneficios”.

Y una reflexión magistral sobre dos cuestiones clave (fosos y ventajas competitivas; equipo gestor) para decidir cuál esa cifra tan complicada, pero que es la que determina el futuro de una gestora value que mira al largo plazo: en cuánto podemos valorar esta compañía.

“Los negocios te los mata la competencia. A veces puede ser el regulador o los cambios en los gustos de los consumidores, pero es más habitual que sea la competencia. Por eso, los negocios buenos son aquellos que no te pueden matar los rivales.

Le damos mucha importancia a quién es el accionista y cómo se recompensa a los ejecutivos. ¿Cuánto gana el CEO y el director financiero? ¿Qué metricas se usan para su remuneración? ¿Por qué gana eso? Desde 2010 ha habido una fiebre por las stock options. En nueve de cada diez empresas el ecosistema no favorece al accionista, sino a los ejecutivos. Pero incluso en un sector o en la empresa correcta, si los ejecutivos no están del lado de los accionistas, no vas a ver el valor”.