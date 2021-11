Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , volvemos a hablar de cambio climático (como hicimos en los capítulos 2 y 3 de este podcast, allá por el año 2019). Bueno, en realidad no hablaremos tanto de clima (apenas tocaremos este punto) como de las soluciones a lo que muchos consideran el principal problema de la humanidad. Nuria Richart y Domingo Soriano se disfrazan de activistas, se ponen el mono verde, y se preguntan qué deberíamos hacer para conseguir los objetivos más ambiciosos posibles. Cuáles son las soluciones por las que deberían apostar las personas más preocupadas por el futuro del planeta.

Y no, no son las cumbres del clima. Porque tres décadas después, ya deberíamos haber aprendido que las reuniones, las fotos, los comunicados llenos de palabras grandilocuentes, no sirven demasiado. Las propias organizaciones ecologistas lo denuncian: ni los acuerdos son muy ambiciosos ni lo que se acuerda se termina cumpliendo. ¿Tiene algún sentido que sigamos repitiendo el mismo error año tras año? Parece un negocio pésimo para los que se lo creen, aunque quizás la clave es que es muy lucrativo para otros...

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es la banda estadounidense Talking Heads. Y estos son los temas que se han podido escuchar en el programa de esta semana:

"Psycho killer"

“And she was"

“Burning down the house"

“Television man"

“Radiohead”

