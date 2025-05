Tercer fin de semana de la Feria de San Isidro 2025 en el que se lidiaron las corridas de Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y Fuente Ymbro y se volvió a colgar el cartel de No Hay Billetes en la Monumental de Las Ventas en dos de las tres tardes y hubo una gran entrada en la última. El coso de la calle de Alcalá está llenando los tendidos casi todos los días aunque el ciclo al completo se esté televisando también con éxito por TeleMadrid.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado todo lo que ha sucedido en estos tres días de toros en Las Ventas. El cronista ha titulado cada día de una manera diferente. Del primer festejo, el del viernes, ha dicho que fue una "tarde de división de opiniones y al final naturales que acaban con la división de opiniones". Amorós ha explicado que "la división de opiniones grande vino con Roca Rey, como era de esperar, porque a los exigentes no les gusta lo que hizo y otros lo apoyaban".

"Al final el resultado es que Roca Rey no triunfó con unos toros de Victoriano del Río encastados de juegos variado", ha indicado Amorós que ha dicho que el torero limeño "no triunfó ni con el toro áspero ni con el toro flojo y escuchó, como decían antes los revisteros, dos silencios". "Para una primera figura eso en Madrid, no está bien", ha añadido y ha recordado que a Roca Rey le queda aún una tarde en San Isidro 2025. "Vuelve con los toros del Torero el jueves 29 y ahí tendrá que apretar, porque es que así no está bien", ha apuntado.

Del resto de actuantes ha comentado que "Emilio de Justo, hizo el esfuerzo y cortó una oreja", pero "no ha vuelto a estar del todo bien después de aquel percance gravísimo que tuvo. Yo le noto que quiere, que lo intenta, pero le veo un poquito rígido todavía". Sobre Tomás Rufo ha señalado que "fue el que puso de acuerdo a todos porque al final salió un gran toro y dio unos grandes naturales de esos de cogerlo ahí delante y llevarlos hasta ahí detrás mandando mucho y con los pitones por la arena". Para el cronista, ha sido "de momento lo mejor de la Feria" una faena que ha sido la "más redonda" y "más completa". "Lo que pasa es que falló con la espada, pero la realidad es que yo ya ni me acuerdo, pues perdió las dos orejas que eran seguras".

Los artistas sevillanos se estrellan en Las Ventas

El sábado se lidió un encierro de Juan Pedro Domecq, remendado con un toro de Torrealta, por Juan Ortega y Pablo Aguado, mano a mano. "Yo titularía esa corrida como los sueños sevillanos", ha dicho Amorós. El cronista ha añadido que "Sevilla es maravillosa, pero es muy propensa a sustituir la realidad por el sueño. Como decía Cernuda". "Hubo toros de Juan Pedro Domecq que en la Feria de Abril salieron muy bravos, y aquí no. ¿Y por qué no? No se sabe. Podemos decir que, claro, en la Feria de Abril son más chicos y que les pican menos. Aquí salieron unos toros chicos para Madrid, flojos, sin casta y sin bravura y el esperadísimo mano a mano de los dos artistas sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado hubo bastantes, pocas cosas", ha explicado.

"¿Qué se confirmó?", se ha preguntado Amorós, "lo que habíamos comentado ya", ha contestado. El cronista ha dicho que "Juan Ortega es capaz de dar siempre algunos lances y algunos muletazos de verdad preciosos, muy muy bonitos, pero no redondea la faena. ¿Y Pablo Aguado? Pues pues igual, pero al final salió un toro bueno y Aguado le cortó una oreja". Este torero tiene "una cosa muy peculiar" que es "una cualidad muy rara y muy valiosa: la naturalidad y no mucho más. Yo creo que sobre eso, pues algunos sevillanos montan un sueño simplemente desmesurado", ha indicado.

Tarde de valor y temeridad

El domingo se lidió un corrida en Las Ventas que "los mexicanos hubieran titulado: toros duros y toreros machos, porque fueron unos toros de Fuente Ymbro que son siempre serios, encastados, pero, además, los cuatro primeros salieron muy deslucidos y parecía que no pasaba nada, pero el quinto salió bravo y bueno, y el sexto salió violentísimo". Amorós ha añadido que "estuvieron mal los picadores y entonces no ahormaron los toros".

"Curro Díaz es un torero maduro, veterano, un torero clásico estupendo que yo lo defiendo casi siempre, pero no tuvo toros y ya está. Y Román el valenciano estuvo muy valiente, con un toro bueno y se la jugó llevándose una voltereta tremenda", ha dicho Amorós. "El último toro salió verdaderamente tremendo", ha contado Amorós. Era un animal "tremendo, pero muy, muy violento, muy duro". Confirmaba la alternativa un mexicano hijo de torero, Diego San Román, y no es que estuvo valiente, es que estuvo temerario, al borde de la cornada continuamente". Andrés Amorós ha explicado que eso "inspira respeto, sin duda ninguna", pero cree que "hay que dominar un poco más, porque es que a mí me gusta no pasarlo tan mal".