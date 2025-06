Cinco No Hay Billetes seguidos en Las Ventas Cinco. Este fin de semana de toros en la Monumental de la Calle de Alcalá ha vuelto a reflejar el buen estado de la Fiesta en Madrid donde también se están consiguiendo buenos datos de audiencias en la televisión autonómica gracias a los toros. Desde el comienzo de la Feria de San Isidro 2025 hasta hoy, cuando acaba de concluir el penúltimo fin de semana de la misma y está a punto de comenzar la última semana, se ha llenado por completo la plaza en doce ocasiones y en otras tantas con muy buenas entradas.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo sucedido en estos tres días seguidos de toros en Las Ventas. Sobre los No Hay Billetes Amorós ha dicho que ha sido "con carteles variados" como "novilladas, rejones y corridas de toros". Cree que "hay que darle la enhorabuena" al ministro de Cultura de Pedro Sánchez, el antitaurino Ernest Urtasun y a la izquierda por su cruzada contra la tauromaquia.

La tarde en solitario de Marco Pérez

El pasado viernes el novillero salmantino Marco Pérez se presentaba y se despedía de Madrid con los del castoreño encerrándose en solitario con seis toros de dos ganaderías antes de tomar la alternativa de la mano de Morante de la Puebla, prevista para el próximo viernes en la localidad francesa de Nimes. Andrés Amorós ha dicho que fue "un festejo un poquito especial" y ha calificado al novillero como "casi una especie de niño prodigio".

Marco Pérez en Las Ventas

"Su referencia es El Juli y, como hizo El Juli, ha querido despedirse de Madrid matando seis novillos Fuente Ymbro y del Freixo", ha apuntado Amorós. El cronista ha destacado que Marco Pérez "solamente" dio una vuelta al ruedo "y la "dio un poquito por su cuenta porque se empeñó en darla". Andrés Amorós ha indicado que "es valiente, tiene mucha facilidad y tiene mucho oficio, pero no tiene calidad en su toreo. Luego, hay otra cosa que a mí no me agrada que es que copia los vicios actuales de las figuras". Se ha preguntado: "¿Extremamos la dureza o no con la crítica? Tiene solo 17 años y va a cumplir 18, pero es que ha venido a Madrid como figura enfrentándose a 6 novillos una tarde entera en San Isidro". Cree que "hay que esperar, pero le falta todavía".

Diego Ventura salva la tarde

Andrés Amorós también ha comentado la corrida de toreros a caballo del sábado con toros de Los Espartales, que "en principio son muy buenos para rejones, pero esta vez salieron mansísimos". Ha contado que "al público de rejones y a todo el público en general le divierte mucho" que los toros salten "al callejón". En la corrida del sábado "no sé si fueron tres o cuatro toros y uno saltó dos veces. Imagínate la juerga general".

"¿Entonces, quién se salvó esa tarde?", se ha preguntado Amorós que ha indicado que fue "Diego Ventura, como siempre, que es el número uno y que está al borde de la salida en hombros, que sería la número 20, pero no lo consiguió". "¿Y los otros dos? Pues regular, pero con esos toros tan mansos tampoco hay que extremar la dureza", ha señalado.

Problemas de Tomás Rufo con la espada

En la corrida del domingo que cerró el penúltimo fin de semana de la Feria de San Isidro 2025 Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián y Tomás Rufo lidiaron un encierro de El Parralejo. Andrés Amorós ha dicho que esos toros "llevan años siendo muy buenos, pero últimamente no están demasiado bien y ayer flojearon, duraron poco y solo valió el último". Los demás "eran mansitos, manejables, esos que en Madrid no interesan".

"Miguel Ángel Perera tiene mucho oficio, pero con un toro que no tiene que dominar no tiene interés. Fernando Adrián tiene mucha entrega, pero lo mismo: con un toro que no emociona, casi nada. Y el único toro bueno le salió a Tomás Rufo", ha contado el cronista. Amorós ha recordado que Rufo "había dado los naturales de la feria y esta vez no tanto, pero ha dado también muy buenos muletazos". Fue "una faena buena, pero de nuevo pinchó". Cree que después de que "dos veces seguidas" se escape el triunfo por la espada por no redondear "una faena muy buena y otra bastante buena" el torero toledano "lo tiene que arreglar". Ha añadido que "además él sabía matar. Es alto y tenía esa facilidad" por lo que "ahí tenemos un problemita".

