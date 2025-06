En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la última corrida del ciclo completo de la Feria de San Isidro 2025 que ha terminado con una gran faena de Borja Jiménez que le valió para abrir la Puerta Grande de Las Ventas en la corrida In Memoriam de Victorino Martín.

Además, Andrés Amorós ha recomendado a Jiménez Losantos que busque el vídeo de la faena de Morante de la Puebla el pasado sábado en Salamanca en la que cortó un rabo en una faena de "primera figura". El cronista ha dicho que los empresarios "no tienen" o que "a veces les falta visión" y que si ahora Morante se anuncia "dos tardes en Madrid" habría "tiros para conseguir entradas" y se convierte en un "acontecimiento nacional".

Sobre el festejo de la tarde del domingo en memoria de Victorino Martín ha recordado los grandes hitos de este ganadero de Galapagar que se convirtió en todo un referente de la Fiesta durante varias décadas. Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez lidiaron seis toros de su ganadería que hoy en día lleva su hijo y con "los cuatro primeros la cosa fue regular, porque no eran muy buenos, pero tampoco eran muy malos, no eran la alimaña y la cosa no tenía especialmente gracia".

Entonces "salió el quinto que era muy bueno y un sexto que era extraordinario". Al quinto toro Emilio de Justo le hizo una faena y "le dio una gran estocada". El sexto "tenía casi 600 kg y daba gloria verlo embestir porque iba largo, alegre, metía la cabeza haciendo el avión". A Borja Jiménez "por fin" le tocó un "gran toro" porque el torero de Espartinas "venía de Nimes" donde había confirmado alternativa matando seis toros de Victorino Martín, pero "salieron malos y no triunfó". En Madrid "le salió un toro de bandera fantástico" y él "estuvo muy bien" toreando "al natural".

El torero consiguió las dos orejas que le permitieron salir por tercera vez por la Puerta Grande de Las Ventas entre una muchedumbre de gente joven que saltó al ruedo. Andrés Amorós ha comentado que esto es "una novedad sociológica" que "a partir de Morante se está poniendo de moda". Ha dicho que es "un nuevo fenómeno" que "mucha gente joven entusiasmada, se tira al ruedo y lo saca en hombros por las calles". "En principio es simpático y espontáneo", pero cree que "como todo en esta vida hay que tener cuidado con no pasarse" porque "corremos el riesgo de que eso se convierta en una cosa populista".

