En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la histórica Puerta Grande de Morante de la Puebla en Las Ventas y lo sucedido en el último fin de semana de San Isidro. Amorós ha indicado de la Corrida de la Beneficencia en la que estaban anunciados Morante y los triunfadores de las dos últimas ferias de San Isidro: Fernando Adrián y Borja Jiménez. Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq que salieron "nobles, justos de fuerza y de casta, pero malos no".

"Estuvo Fernando Adrián con mucha voluntad, con mucha entrega, pero, claro, es que torear después de Morante es muy complicado", ha indicado el cronista. Especialmente si se torea por chicuelinas ya que las de Morante "son un primor, una maravilla". "Cuando pasan cosas tan grandes como ayer la gente reacciona de dos formas que a mí no me gustan demasiado. Una: hombre, pues no es para tanto, pues sí, sí es para tanto y ya está, hay que rendirse". Otra reacción es decir que "Madrid ya no es Madrid y ya parecemos un pueblo. Si las orejas dan igual, ya sé que al torero no le da igual, a mí me da igual, una oreja más una oreja menos", ha añadido.

Jiménez Losantos ha recordado que "Morante no había salido nunca Puerta Grande" y que "se la quitó el presidente maligno anterior" en la tarde de la corrida de Garcigrande del 28 de mayo. Federico ha apuntado que en la de ayer "el presidente hizo bien". Sobre este festejo, Amorós ha indicado que "Morante tuvo dos toros, uno bastante bueno y otro bastante malo. En el primero hizo todo bien y le dieron una oreja y, luego, en el segundo que sale muy complicado lo coge empieza a torearlo por un sitio y por otro y, de repente, ya después de haberlo dominado con técnica, no sólo con arte, con mucho valor, pasándoselo muy cerca, hace así y suelta la mano y le da unos naturales de morirse".

Lo que el cronista ha criticado es "la literatura barata" de algunos colegas a los que recomienda que hablen "más bien técnica, de arte y de valor" que "son las tres cosas" que tiene Morante. Además de "un carácter complicado y una salud complicada". "No se sabe cuánto tiempo seguirá así", ha añadido Amorós, que ha recordado que esta temporada "está toreando de locura en todos sitios". El "resumen" para Amorós es que lo que hazo Morante es "marcar diferencias. Aquí estoy yo y después el resto lejos". Jiménez Losantos ha recordado la frase del II Califa del toreo, Rafael Guerra Guerrita, cuando dijo "después de mi, naide. Y después de naide, Antonio Fuentes". Amorós ha comparado a Morante "con los grandes de la historia".

La corrida In Memoriam de Victorino Martín

Una vez concluida la Feria de San Isidro 2025 queda "el estrambote del soneto" para Andrés Amorós, la corrida In Memoriam de Victorino Martín que se celebra el domingo 15 de junio en Las Ventas. Este festejo se van a lidiar toros de la divisa que creó este mítico ganadero por Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. El cronista ha apuntado que Jiménez "no ha estado con suerte" y ha recordado sus problemas con la espada.

Ha concluido Amorós que en este San Isidro 2025 ha habido en Las Ventas "15 tardes de No Hay Billetes" y que eso ha sido "el éxito rotundo" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.