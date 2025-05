"No salimos no salimos de Sevilla y ya entramos en San Isidro", ha apuntado Federico Jiménez Losantos en el comienzo de Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana que hace junto a Andrés Amorós durante las ferias de Sevilla y San Isidro. En la edición de este martes han hecho un resumen de los festejos celebrados estas últimas semanas en la Real Maestranza de Caballería y la previa de la novillada de Alcurrucén en la Monumental de Las Ventas.

Una de las cosas que ha destacado Amorós es que en los tendidos de Sevilla ha habido "una cantidad de gente como yo creo que no he visto nunca. Estaban muchísimos días con el cartel de No Hay Billetes y los otros días casi todo lleno". El cronista ha dicho que "la gente tiene ganas de ir a los toros" y que eso es un "éxito enorme" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por su persecución personal contra la tauromaquia. Amorós ha destacado que es "gracias a él".

En cuanto a lo sucedido en el ruedo maestrante, Andrés Amorós ha destacado las actuaciones de Morante de la Puebla, pero antes ha hablado del estado de las ganaderías. Ha dicho que "los toros están regular" y que "el tercio de varas es puramente simbólico" y que eso "indica la decadencia del toro bravo". Sin embargo, ha dicho que hubo "dos corridas muy buenas, la de Alcurrucén y la de Santiago Domecq", también "una de Juan Pedro Domecq muy buena dentro de su línea" y "luego toros sueltos que salen en todas las ganaderías buenas aunque salga la mayoría de la corrida regular". Cree que algunos ganaderos "buscando un toro noble, colaborador y que se deja (expresiones terribles)" esto "acaba en la falta de casta, en la falta de fuerza y en la falta de emoción". Ha advertido que "en Madrid hay un poquito más de exigencia que en Sevilla".

Sobre los toreros ha dicho que "sólo uno ha abierto la Puerta del Príncipe: David de Miranda". Un matador de toros que "tiene muchísimo mérito". Ha indicado también los que han cortado "dos orejas" y que son: Morante, Roca Rey, Borja Jiménez, Manuel Escribano y Pepe Moral". Andrés Amorós ha indicado que tiene "mérito especial lo de Pepe Moral con los Miura y lo de Escribano con los victorinos".

"La feria de Morante"

Andrés Amoros ha explicado que "sin duda esta ha sido la feria de Morante y se recordará absolutamente". Ha contado que "sorprendió" rescatando suertes antiguas y "lo que ha demostrado es una entrega y una regularidad como hace tiempo que no tenía". Federico ha recordado cómo el torero de La Puebla del Río "en el año del Covid asumió la responsabilidad".

"Ahora, después de la enfermedad, otra vez ha dicho, voy a estar ahí. ¿Cuánto le durará? No lo sabemos. ¿En qué estilo torea? Yo lo resumo muy rápido: no es Joselito el Gallo, es Rafael el Gallo. Hace pinturerías y cosas que la gente no conoce y se va del toro con una gracia… Ahora bien, el centro de la faena: verónicas y naturales. Verónicas magníficas y naturales muy cerca y jugándose el tipo. Tiene valor", ha indicado el cronista. Amorós ha dicho que el papel de Morante "ha sido magnífico" y que "ha ayudado a una cosa bonita que es que en Sevilla se hablaba de toros porque ha sido el acontecimiento y todo el mundo comentaba lo de Morante".

Además de las actuaciones del genio de La Puebla, el cronista ha destacado las actuaciones de Daniel Luque y Miguel Ángel Perera porque son toreros "poderosos". "El problema es que la espada está impidiendo" que triunfen y, según Jiménez Losantos "ambos se venden muy mal". Son "dos toreros muy serios y que están muy bien", ha añadido Amorós. Otro matador de toros que ha destacado es a "Manuel Escribano" que "está estupendamente para las corridas duras".

Andrés Amorós ha criticado "el comportamiento del público". "Yo lo siento muchísimo. Amo y respeto a Sevilla, me encanta ir allí, pero la decadencia del público es evidente, como de la España actual", ha indicado. El cronista ha cargado con "el paso de cubatas de Gin Tonic continuo" que "es terrible" y que produce "un desbarajuste y una falta de exigencia muy grande". Ha reiterado que siente "mucho, sobre todo, una cosa que es que Sevilla tenía una sabiduría, un sentido de la medida y una prudencia" ya ya no tiene y que es "lo que ha sido Sevilla y lo que debía seguir siendo de alguna medida".

De Sevilla a Madrid

Aunque la Feria de San Isidro 2025 lleva ya tres tardes y una Puerta Grande descafeinada de Talavante hoy se celebra la primera novillada del ciclo. La terna se se presenta en Las Ventas en este encierro de Alcurrucén. Amorós ha dicho que hoy se incorpora a San Isidro y que en Madrid sí que hay un "sector que cumple su papel" y que "aunque a veces se equivoca, pero claro, los exigentes pues también ayudan".

De la novillada de Alcurrucén ha comentado que es una ganadería "interesante" que "ha tenido éxito en Sevilla". Ha contado que "es de encaste Núñez" lo que "quiere decir que suelen salir abantos o distraídos muchas veces" y que "depende también a veces del que lidia" para que "al final saque un fondo de nobleza muy grande".

Es "es un cartel interesante: Sergio Sánchez, Aarón Palacio y Javier Zulueta". De la terna ha dicho que a Sergio Sánchez no lo ha visto y que por eso no opina sobre él. De Zulueta ha explicado que es "el príncipe heredero de Sevilla" y que allí "lo quieren muchísimo porque es de la familia de los alguacilillos de la plaza". "Es un jovencito rubio, muy guapo, muy fino y torea con mucho gusto, muy delicado. Va a tomar la alternativa ya. Vamos a ver si es capaz de dominar a los toros, además de conseguir la estética", ha apuntado.

El tercero de los que se presentan esta tarde en Las Ventas es Aarón Palacio un novillero aragonés que "nos deslumbró y nos ganó a todos porque torea de verdad, pero dentro del clasicismo, sin hacer tonterías". "Yo le he visto ganarse al público en plaza exigentes" y "la exigencia, sin llegar al exceso, es necesaria. Y si no exiges, pues todo se cae, naturalmente", ha finalizado Amorós.