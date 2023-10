TDND: Iván Martín (Magallanes) nos revela las claves de su proceso de inversión

Iván Martín, socio fundador y director de Inversiones de Magallanes VI, es uno de los gestores del año en España. En realidad, podríamos decir de la década, porque lleva ya mucho tiempo obteniendo unos resultados de los que se observan con una mezcla de envidia, admiración y sorpresa. Sin embargo, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, no vamos a hablar demasiado de lo que están haciendo los mercados en este septiembre de 2023. Ni siquiera de esos dos grandes años que lleva el value investing en nuestro país. O de las fantásticas perspectivas que se abren para la próxima década. Alguno de estos temas saldrá en la conversación, porque es casi inevitable y porque nos gusta estar cerca de la actualidad, pero nuestro objetivo es volver a los fundamentales, a hablar de cómo es el proceso de inversión de los grandes gestores: qué hacen estos excelentes inversores para conseguir estas fantásticas rentabilidades en el largo plazo. Un back to the basics, de esos que tanto nos gustan y que va a conformar un programa de los que Luis Fernando Quintero denomina "de coleccionista".

"Es fundamental tener un orden, unas reglas, identificar unos patrones... Y ser capaz de aprender para repetir aquello que haya funcionado", asegura Martín. El problema es que en muchas ocasiones todo esto es un proceso individual, porque lo que se enseña en las universidades de nuestro país no tiene demasiado que ver con la realidad que se encuentra un gestor de largo plazo: "Uno se da cuenta de que la formación que teníamos como economistas o la que recibimos en los MBA no sirve para luego invertir. El error viene de intentar aplicar a nuestro campo las técnicas de economista, que están dirigidas a predecir lo impredecible. Pero a base de la experiencia, de leer a otros inversores, de programas como éste... te vas haciendo".

¿Qué mira un gestor value? ¿Sólo el precio? ¿Es cierto que cada vez están más atentos a la calidad del negocio: "El precio es el 50%: pero precisamente por eso, porque es el 50%, no es decisorio por sí mismo. Los otros factores, más cualitativos, son fundamentales. Nosotros, cuando hablamos de ‘calidad’ lo unimos a algo más que no sea sólo un buen balance. Ahí miramos las ventajas competitivas: poder de fijación de precios, activos difícilmente de replicar... Por ejemplo, si tienes una buena mina de cobre, es muy difícil replicarlo, porque no hay minas de cobre en todos los sitios".

Todo parece muy sencillo escuchando a Martín, pero no lo es. Sobre todo, saber tener la sangre fría para dejar pasar lo que todo el mundo te dice que es una oportunidad: "La mayor parte del tiempo, nuestro trabajo es decir no: desde que fundamos Magallanes [hace ya más de ocho años] hemos podido analizar más de 2.000-3.000 empresas, pero al final sólo hemos tomado posiciones en unas 200 inversiones. El riesgo es no sobre-pagar: una parte importante de la ganancia siempre está en comprar barato y saber que hay muchas cosas que están fuera de su control. Valoro más el riesgo de perder algo y no recuperarlo, frente al de perder oportunidades. Tienes que hacer tuya la incertidumbre. Cuanto antes te des cuenta de que no sabes y no vas a poder saber lo que va a ocurrir en el futuro..."

Sobre el momento del mercado, Martín mantiene esa mirada contrarian que tan buenos resultados le ha dado hasta ahora: "Las pequeñas y medianas compañías están muy penalizadas". Y no sólo las llamadas small caps. En sectores industriales clásicos, podemos ver a grandes compañías que lo están pasando muy mal: "Por ejemplo, hay químicas de bandera en Alemania en niveles no vistos en mucho tiempo, ni siquiera en Covid. Ahora mismo están en mínimos de valoración. No se salva casi ninguna. ¿Por qué? ¿Cuánto valdría replicar esos activos muy intensivos en capital? Una vez que entiendes que eso viene determinado por el factor gas natural, ese input productivo, viene tu valoración subjetiva de si te merece la pena apostar por unas empresas que presentan esos múltiplos ridículos. ¿Puedes aguantar? ¿La empresa puede esperar y aguantar? Lo primero es entender por qué hay un descuento. Si no lo entendemos, no podemos invertir".