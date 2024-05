El petróleo mancha. Nadie quiere acercarse a la materia prima que más progreso ha generado en los últimos doscientos años. Pocas cosas hay políticamente más incorrectas que un pozo petrolífero, un barril, esa sustancia negra y viscosa tan poco glamuorosa.

Sin embargo, que nadie quiera acercarse ni cantar las virtudes de este material no quiere decir que no las tenga. En realidad, el petróleo sigue moviendo el mundo como ha estado haciendo desde hace 150 años. Y lo normal es que siga haciéndolo unas cuantas décadas más.

Por eso, hay algunos inversores que están empeñados en apostar por el presente y el futuro del crudo. Entre ellos, en España, destaca Jesús Sánchez León, fundador de Castañar Investment Fund. Esta semana nos visita en Tu Dinero Nunca Duerme para explicarnos su tesis: "Empecé a mirar el petróleo en el Covid, cuando los precios de los futuros estaban en negativo. Y ahora está en más de 80 dólares. Es cierto que es una materia prima fea y que parece que tiene el viento en contra. Pero quizás por eso mismo hay que mirarla. Creo que podemos encontrar mucho valor en el petróleo. Parece que todo el mundo está en contra: medios, políticos, a la población... Nadie quiere que usemos petróleo, pero no hay una tecnología que nos permita ahora mismo prescindir del petróleo. Un dato: más de 2.300 millones de personas siguen quemando madera para calentarse".

Esto, que suena a puro sentido común, parece revolucionario si pensamos en las nuevas normativas que cada día están más presentes en los países continentales: "Los expertos de esta industria son los primeros que les han dicho a los políticos que las fechas límite que han puesto no son realistas ni viables. Hace unos días veíamos a Mercedes Benz, que ha sido el último en retrasar los planes de electrificación. Les están diciendo a los políticos, ‘no es posible".

¿Pero no se supone que estamos en fase de despetrolización?: "Hoy se consume más petróleo que nunca antes en la historia. Y mañana veremos otro nivel récord. La humanidad está evolucionando y hay muchos países que se van desarrollando; no podemos pretender que su economía se desarrolle con paneles solares o energía eólica. Por eso, la demanda va a seguir creciendo. Cuanto más desarrollada está una economía, más energía necesita. Se decía que el pico de consumo llegaría antes de 2030, pero todas las previsiones de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía apuntan a que no será así".

Por supuesto, la divergencia entre el discurso oficial y la realidad deja un enorme margen para el inversor avispado: "La oportunidad está ahí por la discrepancia entre oferta y demanda. La demanda es creciente; y la oferta también, pero a menor ritmo. Por eso, ese desajuste que estamos viendo. El problema de la oferta es que estamos viendo que el coste de extracción cada vez es más alto: en EEUU, en Texas, está ya por encima de los 70 dólares el barril, por lo que por debajo de ese precio no sale rentable. La oferta está languideciendo, está en una fase de llanura"

Con todo esto sobre la mesa, ¿en qué banda de precios podemos esperar que se mueva el barril en los próximos años?: "Por debajo de 70 dólares en Texas no hacen dinero. Si baja de ahí, todos esos magnates llamarán a la Casa Blanca y se quejarán. Por debajo de ahí no va a estar. Otro suelo podría ser el que nos marcaría Arabia Saudí, que tiene un plan estratégico para 2030. ¿A cuánto necesita Arabia que esté el barril para que le cuadren los presupuestos estatales? En el otro lado, por encima de 120, se empieza a destruir demanda. Por eso, yo como inversor hago esos números. En las empresas que tengo en cartera, incluso a 70 dólares me vale. De hecho, si se va a 90 dólares a lo mejor Joe Biden se pone nervioso e inunda el mercado con la reserva estratégica".