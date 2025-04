TDND: "Las caídas son parte del mercado: no hay buena rentabilidad sin caídas"

¿Quiere excusas para no invertir? Pues las tiene a su disposición. A cientos. Si el mercado sube, porque está muy caro. Si el mercado baja, porque cómo entrar en un mercado bajista. El problema es que si pensamos así, nunca lo haremos. Porque siempre habrá un argumento para no hacerlo.

De todo esto vienen a hablarnos esta semana, a Tu Dinero Nunca Duerme, Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizens.

Para comenzar las hacemos la pregunta que más nos han hecho en los últimos meses. Ese amigo que se nos acerca y nos dice ¿de verdad, con la que está cayendo, es éste un buen momento para comprar renta variable?: "La respuesta técnicamente más correcta a este amigo es que ya va tarde para entrar", asegura Semenzato. "Esto me recuerda dos cosas: lo primero es que hace sólo un par de meses, 2025 iba a ser un año similar a 2024, positivo en general y con baja volatilidad. Esto confirma la impresibisibilidad de los mercados. Y también que el año no ha terminado. En 2020, justo tras el Covid, ¿quién iba a apostar que íbamos a tener una rentabilidad positiva? Y lo conseguimos en todas nuestras carteras".

Por eso, Semenzato y Koh Maier, nos aconsejan: "Si tienes disponibilidad de dinero ahora, cuanto antes, mejor. En realidad, cuanta mayor incertidumbre, es mejor para invertir. Lo que ocurre es que es más difícil".

Porque, además, pensar que esto va a seguir así para siempre, aunque humano, es poco realista: "EEUU está en un menos 20%, pero Europa está en un 0%. Y Japón tiene un menos 8-9%. Empezábamos el año con demasiado consenso hacia EEUU, como si nada pudiera ir mal. Por eso nosotros apostamos por la diversificación, algo que los inversores olvidan: los flujos no van a los que peor lo están haciendo".

En este sentido, debemos tener claro que no podemos alcanzar las rentabilidades que ofrece la bolsa en el largo plazo si no aceptamos la volatilidad: "Las caídas son un proceso natural de los mercados. No existen rentabilidades buenas sin caídas. Eso es fraude o inversiones ilíquidas, en las que no ves esas caídas. Es imposible calibrar si estamos ante una corrección o ante el inicio de un mercado bajista. No se pude identificar. El ser humano tiende a evaluar más los riesgos que está viendo ahora mismo. No es inhabitual que haya años con caídas del 10-15% que luego hayan terminado siendo positivo. No podemos saber si mañana Trump va a llegar a un acuerdo de aranceles con China o Europa. Y tranquilamente podríamos ver un resultado positivo".