El culpable es la desregulación. ¿El cupable de qué? De casi todo, nos dicen. Porque el relato dominante es que los bancos, las gestoras y los grandes inversores hacen más o menos lo que quieren, sin restricciones ni cortapisas. Y que se aprovechan de esa mancha ancha del legislador para tomar ventaja de los pequeños ahorradores, que son los que salen perdiendo. Por todo esto, nos dicen, hay que legislar más, y con más exhaustividad, para controlar a todos estos halcones avariciosos que andan a la caza del inversor incauto.

Es un relato que parece convinvente... pero no es cierto. Los que conocen la industria saben que las exigencias normativas son cada día más onerosas, lo que complica la tarea de profesionales e inversores domésticos. Para analizar estas tendencias, esta semana visita en Tu Dinero Nunca Duerme, Sergio Fernández Pacheco, director Financiero y de Operaciones de AzValor: "La experiencia de los últimos lustros es de una regulación creciente y exigente. Los cambios regulatorios han sido continuos. Esto ha sido un problema para las gestoras y también para los supervisores. Pero la cosa puede estar empezando a cambiar. Porque hay una situación de desventaja evidente para Europa".

Por supuesto, esto tiene sus consecuencias; y no son menores. Podría parecer que esto sólo tiene implicaciones para las gestoras, a las que supone unas complicaciones extra. Pero no es verdad. Este tipo de regulaciones acaban encareciendo los productos y haciendo que los inversores (grandes y pequeños) se lo piensan dos veces. Fernández Pacheco lo ejemplifica con el caso de los fondos que invierten en nuevas compañías, ésas que deberían ser nuestro futuro: "Si analizas los fondos de venture capital, en EEUU se han lanzado 137 fondos de más de 1.000 millones. En Europa han sido 11. En el reparto, EEUU acumula más del 50% del capital en este tipo de inversiones, China cerca del 4% y Europa se queda con el 5%".

"Yo creo que lo hacen con buena voluntad. Quieren mitigar el riesgo para el inversor, pero a veces la soluciones no lo logran. Los reguladores tienen miedo de que si tocas algo, puedas a

afectar a algo y tenga efectos no deseados", nos explica Fernandez Pacheco, "No es fácil. Esto de la regulación es como la informática, todos criticamos el informático cuando algo sale mal, pero no lo valoramos cuando está bien".

Por supuesto, esto también tiene implicaciones para la competencia: "La regulación es una bandera de entrada muy grande. Cuando lanzamos AzValor, en diez años, no creo que tuviéramos que aprobar más de 25 documentos. Ahora ya estamos en 85 de esos documentos, con exigencias de todo tipo: para protección de datos, seguridad, compliance... Las exigencias se han multiplicado de forma exponencial. Creo que hay mucho margen en Europa para mejorar esto sin incrementar el riesgo para el inversor. Si analizas la estructura de financiación empresarial, en EEUU el 80% de la financiación llega vía mercado capitales, mientras en Europa lo hacemos con financiación bancaria (esto último además, te pone en una situación más frágil en caso de crisis)".