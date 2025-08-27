Menú

Tertulia de Dieter: Los Reyes, con los afectados por los incendios

Alejandro Vara, Carlos Cuesta y Carmelo Jordá comentan la visita de sus majestades a las zonas devastadas por el fuego, y la ausencia de Pedro Sánchez

La Noche de Dieter

Dejando claro que en esta ocasión su estilismo no tenía que convertirse en el protagonista, teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo nuestro país a causa de los fuegos, la Reina ha lucido un outfit cómodo e informal, compuesto por un pantalón en color vaqui, y una sencilla camisa blanca remangada metida de un modo casual por dentro del pantalón. | Casa de S.M. el Rey

