Tertulia de Dieter: Elma Saiz se desentiende de su responsabilidad en las obras de Belate

Tomás Cuesta y Pablo Planas comentan las palabras de la ministra de Seguridad Social sobre su etapa como consejera en Navarra y sobre Santos Cerdán.

La Noche de Dieter

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) junto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán durante la manifestación convocada por los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, este miércoles en Madrid, en un Primero de Mayo que tiene como lema 'Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios'. EFE/Mariscal | LD/Agencias

