El análisis de Domingo Soriano: La vida laboral de los jóvenes

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Cuál es tu banda del Brit Pop? Un viaje musical entre Blur, Oasis, Pulp y másDe Oasis a Blur, pasando por Pulp y Suede: repasamos las bandas que marcaron los 90 con guitarras, rivalidades y mucho estilo británico.
- Tertulia de Federico: PSOE y VOX se retroalimentan y dejan fuera de juego al PPDaniel Muñoz comenta la connivencia entre PSOE y Vox y otros asuntos de la actualidad con Alejandro Vara, Eduardo Inda, Pablo Planas y V. Vallecillo.
- La Bolsa: El Ibex 35 mantiene "por los pelos" los 15.000 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Los incendios y la inmigración ilegal abren el nuevo curso políticoDaniel Muñoz comenta los principales temas que abonan el inicio del curso político y que enfrentan a PP y PSOE.
- Prensa económica: El campo estalla contra los planes ecologistas del GobiernoDaniel Muñoz comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Petro y Maduro se alían contra TrumpDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan la alianza de Gustavo Petro y Nicolás Maduro contra EEUU.
- Federico a las 7: Putin perpetra otra matanza en UcraniaDaniel Muñoz analiza la enésima matanza de Rusia en Ucrania y la situación de la guerra.
- El Primer Palo; Programa completo. El sorteo de ChampionsDani Blanco dirige la tertulia con Paul Tenorio y Sergio Valentín.
- Tertulia de Dieter: El futuro judicial de las tramas socialistasEsmeralda analiza con Pablo Planas, Alejandro Vara y Carmen Tomás la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Senado.
- En este país llamado España: Marlaska defiende su gestión en el Senado y acusa al PP de distorsionar la realidadEsmeralda Ruiz comenta la comparecencia de Marlaska en el Senado y la exclusión de España de la alianza de EEUU contra el narco.
