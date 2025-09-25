Fútbol es Radio: Julián Álvarez y el Atlético mejoran antes del derbi ante el Madrid

Últimos audios
- Nicolás Pascual de la Parte sobre la Flotilla: "Van a provocar a un Estado soberano"Carlos Cuesta analiza con el analista internacional Nicolás Pascual de la Parte el envío del buque de la Armada para asistir a la flotilla.
- Manuel Mostaza: "La marca Sánchez está muy gastada, pese a lo que diga Tezanos"Carlos Cuesta entrevista al sociólogo Manuel Mostaza para analizar un posible adelanto electoral.
- El día en 15 minutos: Israel advierte a la Flotilla de que ningún barco entrará en GazaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Pedro Sánchez no se vaCarlos Cuesta comenta la intención del presidente del Gobierno de presentarse en 2027 y analiza sus decisiones para tapar la corrupción.
- Tertulia de Herrero: Moreno califica de "genocidio" las acciones de Israel en GazaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Maite Loureiro la posición del PP respecto a Gaza.
- Sucesos: Miguel Ricart rompe su silencio: tres hombres participaron en las violaciones de las tres niñas de AlcásserLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- El jardín de las delicias: "Los Episodios Nacionales"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre la colección de cuarenta y seis novelas históricas escritas por Benito Pérez Galdós.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Un estudio revela nuevos datos sobre la longevidad de María BranyasLuis Herrero entrevista a Eloy Santos, investigador del estudio en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
- Suscríbase a los podcast