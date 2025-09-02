Últimos audios
- Es Salud: 02/09/2025Jaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud.
- Tertulia de Herrero: Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas para consolidar su amnistía políticaLuis Herrero analiza con Esmeralda Ruiz, Laura Fábregas y Juan Pablo Polvorinos la reunión del presidente catalán con el líder de Junts.
- Entrevistas de Herrero: Eduardo TolosanaLuis Herrero entrevista al Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes a propósito de la oleada de incendios de este verano.
- Kelugares: Miradores de LisboaLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la capital de Portugal.
- Música: Ana Mena arrasa en su primer concierto en Japón ante 60.000 personasLuis Herrero y Felipe Couselo hablan sobre la cantante malagueña.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Las interferencias rusas del GPS alteran decenas de miles de vuelos en el este de EuropaLuis Herrero entrevista a David Marugán, consultor de Seguridad especializado en Radiocomunicaciones y director de Titanium Industrial Security.
- Editorial Luis Herrero: El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que beneficie a CataluñaLuis Herrero analiza el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas.
- Fútbol es Radio: Especial mercado de fichajes ¿los 20 clubes aprueban o suspenden?Sergio Valentín comenta toda la actualidad del fútbol con Alfredo Somoza, Luis Colom y Dani Blanco.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
