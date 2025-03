Desde hace siete años, Tu Dinero Nunca Duerme es uno de los programas de referencia sobre Bolsa en la radio española. Casi diríamos que el único, al menos en una cadena generalista. Por eso, los grandes expertos en renta variable de nuestro país han ido pasando por los estudios de esRadio.

Esta semana, sin embargo, no vamos a hablar de Bolsa. O no sólo de Bolsa. Porque los nervios que se han vivido en los mercados en los últimos días han hecho que muchos inversores se pregunten si no sería el momento para dar un pasito atrás. Es lógico que haya quien busque posiciones más defensivas, porque los grandes índices (sobre todo los americanos) están caros (aunque han corregido mucho en los últimos días) y porque da la sensación de que los próximos trimestres serán movidos. No es la primera vez (ni mucho menos) que dedicamos el programa a la renta fija, pero sí es quizás el momento en el que este producto está más de moda Para comentar todo esto, esta semana nos acompaña Fernando Romero, director de Inversiones de Abaco Capital. En su gestora tienen un fondo de renta fija-mixta: con él hablaremos de por qué puede ser un buen momento y qué aportan este tipo de productos para el pequeño ahorrador-inversor.

Así nos explica su acercamiento a las inversiones: "Hay dos tipos de inversión: se puede invertir en equity (ser dueños) o se puede prestar dinero. En la primera (renta variable) encontramos la variabilidad más grande que los inversores pueden obtener. En el segundo tipo de inversión, tienes un contrato. Y sí, el upside (lo que puedes ganar) está limitado por ese contrato, pero también está limitado lo que puedes perder. La variabilidad es mucho menor".

Por eso mismo, por esa enorme volatilidad, muchos pequeños ahorradores prefieren productos que combinen renta fija y variable: "Hay muchos inversores en renta variable que, aunque a largo plazo sus fondos lo hagan bien, no llegan a beneficiarse. Lo que vemos es que la mayoría de los inversores tiene un perfil de riesgo más moderado. Para este tipo de carteras, la renta fija juega un papel fundamental".

Con este punto de partida, cómo ven ahora mismo los mercados: "Desde 2012 hemos tenido el peor contexto posible para la renta fija y en el fondo hemos obtenido una rentabilidad media superior al 5%. El entorno actual, no en el corto plazo pero sí en el medio y largo plazo, va a ser más favorable. Nuestro objetivo es batir a la inflación por 150-200 puntos básicos".

¿Y qué tiene Abaco en su cartera ahora mismo? "Nuestra idea es invertir en un bono y mantenerlo a vencimiento. Nos especializamos en high yield. Nos gusta estar entre dos y cuatro años, aunque ahora mismo tenemos una duración inferior a la habitual. ¿Por qué high yield? Porque dentro de la renta fija es la categoría que mejor resultado ha dado en las últimas décadas. Intentamos, con un análisis fundamental, minimizar los riesgos de impago. Tenemos métricas para no invertir en nada en lo que el valor de los activos de la empresa no cubra en 2,5 veces el valor de la deuda. Ahora mismo, los diferenciales de crédito están bastante comprimidos. La forma de controlar el riesgo de que esos diferenciales vuelvan a incrementarse (como ha sido habitual) es reducir la duración".