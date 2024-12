El Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha un plan contra lo que llama pobreza de transporte. Para ello, el Ministerio de Transportes ha constituido un grupo de trabajo para elaborar una estrategia que ayuda a paliar este problema. Sin embargo, con ello el Ejecutivo demuestra su hipocresía, puesto que, del mismo modo, está planteando subir aún más los impuestos al diésel. Por este motivo, en Con Ánimo de Lucro hemos decidido poner de manifiesto esta incoherencia y señalar qué esconde, en el fondo, esta iniciativa gubernamental.

Al respecto, Domingo Soriano, profesor de la UFM, ha señalado que lo que debe hacer el Gobierno es, en realidad, generar las condiciones necesarias para permitir la actividad económica y que la gente se pueda permitir moverse en transporte. Así, ha subrayado que es Renfe el servicio que baja la nota del transporte en España y que, con todo, es incoherente la posición del Gobierno, puesto que por un lado pone trabas a la movilidad y, del mismo modo, no acepta que la gente use otros medios de transporte distintos a los que ponen a disposición de los ciudadanos. Y es que, señala, no podemos ignorar que son muchas las circunstancias que obligan a la gente a usar estos medios de transporte.

En el espacio de mercados, Antón Díez Tubet, de Trade Republic, ha analizado la labor de la Fed y ha explicado que sus decisiones vendrán marcadas por el PPI y la trueflation. De este modo, señala que la Fed debe controlar el mercado de trabajo y la inflación, al mismo tiempo que no puede defraudar con las expectativas puestas en las bajadas de tipos. Asimismo, ha desgranado todos los factores que podrían afectar a la bolsa norteamericana, especialmente tras la elección de Trump y las medidas que podría tomar el candidato republicano. Finalmente, ha dado distintos argumentos a favor y en contra de la incorporación de Bitcoin en las reservas del Tesoro de EEUU.

Por último, en las secciones del programa, Domingo Soriano ha explicado una de sus célebres Pizarras y José Ruiz de Alda, profesor de la UFM, ha traído a la Biblioteca de Con Ánimo de Lucro la biografía de Warren Buffet escrita por Alice Schroeder.