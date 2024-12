Federico a las 7: España no está porque no existe Federico analiza cómo "España es un estorbo para este Gobierno" y "por eso no estamos en Notre Dame y en Valencia".

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

Se necesita actualización Para reproducir este audio necesita actualizar su navegador. Descargar

Ponlo en tu web

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Ponlo en tu web Copia el código HTML para insertar el audio "Federico a las 7: España no está porque no existe" en tu blog, página web o en un foro. Puedes cambiar el ancho antes de copiar y pegar el código. Ancho: Código: <iframe width="100%" height="40" src="https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/embed/7195621.html" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Copiar al portapapeles