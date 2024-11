Nuestro CelebriChic de la semana es Barry Keoghan, el actor irlandés que pocos días antes de Gladiator II, aparecía en Google como parte del elenco de la última superproducción de Ridley Scott. Conocido por sus papeles en Eternals, The Batman, Dunkerque o Chernobyl, el boom llegó de la mano de Saltburn (Prime Video), uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año 2023 dirigido por Emerald Fennell.

Esta película es uno de los motivos por los que el actor no participó en la secuela de Gladiator. Ridley Scott ofreció a Keoghan interpretar al emperador Caracalla, papel que finalmente recayó en el actor Fred Hechinger. Fue en el Festival de Cannes donde confesó que tuvo que abandonar varios proyectos, incluida la cinta de Scott, para trabajar también con Andrea Arnold en Bird: "Soy un gran fan de Gladiator y un gran fan de ese reparto. Es una pena no poder hacer las dos pero así es esta industria".

El director también explicó la ausencia del intérprete poco antes del estreno y es cierto que no ha tenido más que elogios para él. "Barry es un actor complejo y con un dominio absoluto de su arte. Sé que trabajar con él es un desafío pero los resultados valen la pena. Al igual que ocurrió con Joaquin Phoenix [en Gladiator], es una apuesta que se justifica con creces", dijo sobre el actor que dio vida a Cómodo. De hecho valoró el papel del irlandés en Saltburn y la calificó como una de las mejores películas de 2023: "Barry está al nivel de los grandes, como Joaquin Phoenix y Paul Mescal".

Una vida personal agitada

Considerado uno de los chicos malos de Hollywood, quien trabaja con él sabe que las apariencias pueden engañar. Nacido en el seno de una familia complicada, su madre era adicta a la heroína en una época en la que poco se conocía sobre las consecuencias de esta droga. Su hermano Eric y él se criaron con su abuela mientras que su progenitora falleció cuando Keoghan tenía tan solo 12 años.

Incluso antes de la pérdida de su madre, las circunstancias nunca fueron sencillas. Ambos pasaron largos años de su infancia en hogares de acogida y el actor habló de que llegaron a vivir en 13 casas diferentes. "Todas las familias fueron buenas con nosotros. Cuando eres niño, no sabes lo que está pasando. Te encariñas y, de repente, te mudas", declaró.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Mientras se iniciaba en el mundo de la interpretación se casó con su novia de años, Alyson Kierans, con la que tiene un hijo llamado Brandon. Su fama crecía y decidieron separarse, pero poco después conoció a la cantante Sabrina Carpenter -una de las artistas pop más famosas del momento- en un desfile de Givenchy. Por aquel flechazo corrieron ríos de tinta, incluso se llegó a publicar que Keoghan abandonó a su hijo para disfrutar de su nuevo y brillante noviazgo sin limitaciones, algo que él mismo ha negado con insistencia, demostrando que trata de ser un padre presente para el niño.

El actor es el coprotagonista del videoclip Please Please Please de Sabrina Carpenter, donde se ríe de esa imagen de chico malo que le ha impuesto la industria. Ambos interpretan a una pareja que se conoce en la cárcel y da rienda suelta a su amor a pesar de que él está hecho todo un delincuente. La química entre ambos es innegable y forman una de las parejas más deseadas de la actualidad.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.