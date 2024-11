Cine, series y cartelera: Blitz, excusa perfecta para suscribirse a una plataforma

En Es la Mañana de Fin de Semana, Juanma González ha comentado algunos de los estrenos más relevantes de este fin de semana.

Steve McQueen en Apple TV+

Blitz es una película dramática que trata sobre un niño mestizo de 9 años —la madre es interpretada por Saoirse Ronan— que se pierde en medio del caos durante los bombardeos en Londres por parte del ejército alemán nazi, y tratará de regresar a casa. Dirigida por Steve McQueen —director de otras películas como 12 años de esclavitud (2013)—, es una película de gran presupuesto que no se estrena en salas, sino en la plataforma Apple TV+. Aunque McQueen destaca por tratar el tema del racismo, González ha subrayado que "es una película más británica que norteamericana". Además, ha añadido: "En el filme, no todos los blancos son racistas y no todos los negros son positivos".

"El Imperio del Sol es la referencia de Steve McQueen en la película", ha comentado González, destacando que la cinta aborda temas complejos, es bélica y, "en cierta manera, se nota la influencia de Dickens, con delincuentes y personajes marginales que intentan aprovecharse del niño".

Estreno español

La otra película de estreno es Raqa, una producción hispano-germano-marroquí, ambientada en la ciudad homónima. El argumento gira en torno al espionaje dentro de la organización terrorista ISIS. Los actores principales son Álvaro Morte —"una especie de Donnie Brasco, que tiene que hacer el mal para llegar hasta los malos", como ha explicado González— y Mina El Hammani. Aunque el argumento resulta atractivo, González ha señalado: "No es novedoso, pero apuesta por el espionaje y el suspense. Sin embargo, a Gerardo Herrero le ha quedado una película muy sosa; el tono dramático convierte la película en una naturaleza muerta, no hay tensión dramática". Uno de los puntos interesantes es que aborda el tema del acoso a las mujeres por parte de la organización terrorista ISIS.

Series y Par Impar

Respecto a las series de estreno, destaca Cross en Amazon Prime. Una adaptación del personaje literario de las novelas negras de James Patterson, de las cuales se hicieron dos versiones cinematográficas protagonizadas por Morgan Freeman: El coleccionista de amantes (1997) y La hora de la araña (2001). La historia sigue al protagonista, Alex Cross, un detective y psicólogo forense que persigue a un asesino.

Por último, González ha anunciado el tema del próximo episodio del podcast de Libertad Digital Par Impar, que conducirá junto a Dani Palacios: Gladiator.