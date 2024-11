Con Ánimo de Lucro entrevista a Jano García: "Pedro Sánchez es malvado y perverso, pero no un genio"

El escritor Jano García ha acudido en el día de hoy al estudio de Con Ánimo de Lucro para presentar en exclusiva su nuevo libro, El triunfo de la estupidez, que ya se encuentra en preventa. En este ensayo, el escritor explica cómo la mediocridad ha conquistado el poder y por qué el resultado de ello es una sociedad envidiosa y fanática que, además, se muestra orgullosa de su servidumbre a la clase política.

Para Jano García buena parte del triunfo de la estupidez se debe al funcionamiento de los regímenes democráticos, en los que cualquier puede ostentar el poder y se ve como algo positivo la igualdad. Del mismo modo, señala que estos regímenes llevan a los políticos a proponer soluciones sencillas a problemas muy complejos.

Sin embargo, Luis Fernando Quintero ha aprovechado la ocasión para analizar con Jano García los temas de mayor actualidad, como la degradación de la democracia española, las supuestas tramas de corrupción del Gobierno y la pésima gestión de la DANA en Valencia. Asimismo, Jano García ha criticado la deriva del feminismo, la concepción de justicia social de la extrema izquierda, el pésimo nivel de la educación académica y el ecologismo.

En ese sentido, también ha querido destacar que, pese a la opinión mayoritaria, Sánchez no es ningún genio, porque no tiene nada de genialidad aprovecharse de los demás y engañar como lo hace él. También ha criticado a la derecha española, que califica de "patética" y ha explicado que no se podía esperar el triunfo de Milei en Argentina, quien, dice, en realidad no es un populista en la medida en que venció con un discurso muy realista.

Asimismo, han comentado los inicios de Jano García como analista y por qué se interesó desde muy joven por los temas de historia, política y economía. Jano García confiesa que nunca fue un buen estudiante y que dejó el instituto con 17 años, pero que siempre ha tenido mucha curiosidad y un gran interés por aprender. Así, detalla que se hizo popular publicando en Facebook y autopublicando sus primeros libros. Por supuesto, también ha hablado de su gran afición a la tauromaquia.