La Generalidad desmiente el bulo del cierre de la Unidad de Emergencias: "Fue un invento para privatizar el servicio"

Alberto Martín, director general de Emergencias de la Consejería de Justicia, Interior y Emergencias de la Comunidad Valenciana, ha desmentido en el programa de la noche de esRadio que dirige Dieter Brandau los bulos extendidos y machacados durante todo el día por los socios del gobierno y sus terminales mediáticas.

Decía el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: "Hay gente que ha muerto porque según quién no quiso tener una Unidad de Emergencia dignas y bien dotadas", en referencia a la Unidad de Emergencias valenciana que fue suprimida por el popular Carlos Mazón al llegar al gobierno en el año 2023. Había sido creada por su antecesor Ximo Puig y apenas estuvo activa tres meses.

Hoy "hubiera sido un desastre que habría debilitado el sistema y habría generado unos problemas tremendos de coordinación".

A la pregunta de que "si no se hubiera disuelto esta Unidad se podría haber hecho algo más en la ayuda de las personas afectadas por la riada", el director general respondía con contundencia: "En absoluto, al contrario". La ha calificado de "invento" y ha explicado que nada más crearse "los seis servicios de prevención y extinción de incendios de la Comunidad Valenciana manifestaron su oposición alegando motivos de fuerza, porque no se justificaba de ninguna forma su creación". Para Martín "inventar una nueva figura no tenía ni pies de cabeza, no tenía sentido y así se hizo saber por los seis servicios de detección de incendios, los tres provinciales y los municipales. Y cuando todos están a una, algo falla".

Según Alberto Martín, además de "suponer un solapamiento con las funciones de los servicios ya creados, era una forma de privatizar la gestión de las Emergencias de una forma increíble". Con rotundidad ha añadido que de existir, hoy "hubiera sido un desastre que habría debilitado el sistema y habría generado unos problemas tremendos de coordinación".

Ha criticado también la decisión de "gasto" en esta Unidad "en vez de dedicarlo a los servicios ya existentes, que es lo que se está haciendo, potenciar los que ya tenemos". Concluía, "fue un acierto muy grande por parte del presidente Mazón retirar la propuesta de la UVE inmediatamente".

¿Se avisó tarde del temporal?

Otro de los bulos difundidos desde el gobierno es que se avisó tarde de la fuerza del temporal. Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial, ha dado a los medios una secuencia temporal sobre el desfase entre las alertas emitidas por la AEMET y las de los servicios de emergencias valencianos. "Ni mucho menos, eso lo desmiento categóricamente, no comparto en absoluto esa secuencia de los datos", decía el director general, "tal como recibimos las alertas actuamos según el protocolo. Hay informes" que detallan "paso por paso cómo actuamos". Ha calificado de "extraordinaria" esta situación y se defendía de las acusaciones del ministro, "hemos actuado diligentemente, reaccionamos inmediatamente. Cualquiera lo puede ver porque está publicado y justificado con informes".

Martín lamentaba que "se han publicado muchos bulos que lo único que han hecho es perjudicar la operatividad. Desde que se van a romper presas, hasta desbordamientos, verdaderas barbaridades que generan incertidumbre a los operativos. Es una pena que se juegue con esto".

Por último ha pedido a la población que en los próximos días evite salir a la calle y coger vehículos porque las carreteras deben estar libres para "los servicios de emergencia".