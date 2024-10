En el programa del 10 de octubre de Es la Mañana de Federico, el presentador Federico Jiménez Losantos ha resumido y analizado las nuevas revelaciones en la trama Koldo, que han estado centradas en la confesión del guardia civil Rubén Villalba. "Ninguno de los delincuentes presuntos y no presuntos que hay desde la cúpula de la Guardia Civil hasta los intermediarios podría haber actuado así la si la presidencia del Gobierno lo hubiera querido impedir. No solo lo no lo ha impedido, lo ha organizado. Pero ya nos hemos acostumbrado que los Sánchez hacen cualquier cosa", ha comenzado diciendo.

Así, ha explicado cómo Libertad Digital ha tenido acceso a los documentos, informes y grabaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), que confirman la existencia de una célula de la trama Koldo-Aldama-Ábalos-Sánchez en la Guardia Civil. Según Losantos, "hoy es uno de esos días en que hay tal cantidad de información humillante".

En dicho informe de la UCO, se confirma que tanto el asesor de Ábalos como el cerebro de la trama, Aldama, eran conocedores de que estaban siendo investigados. De hecho, se ha recordado en el programa de esRadio, Koldo confesó que fue el que era en ese momento Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, "el topo" que le dio el chivatazo. "No es la primera vez que la Guardia Civil es corrompida por el PSOE, recuerden a Luis Roldán", ha añadido Losantos.

En este sentido, Federico ha profundizado junto a Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez en el contexto político del caso y en las implicaciones de estas revelaciones, sugiriendo que podría haber encubrimientos de alto nivel, y se han debatido las consecuencias que podría tener esta situación para el Gobierno.