La Feria de Otoño de 2024 ha dejado una importante tarde de Roca Rey en Las Ventas que se saldó con una cornada de pronóstico grave en su primer toro que le impidió continuar la lidia en la seria corrida de Fuente Ymbro. Además, también sucedieron cosas en las de Victoriano del Río y Puerto de San Lorenzo y Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós lo han analizado todo en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio.

Amorós ha contado que en el festejo del viernes los toros de Puerto de San Lorenza fueron "desastrosos, sin casta, ni fuerza, ni bravura, ni nada". En esa corrida Manzanares no hizo "nada" y Román estuvo "voluntarioso" y Tomás Rufo "fue el único que se acercó al triunfo con un toro que un poquito se dejaba y entonces dio unos naturales buenos". Ha explicado el cronista que "con esos toros todo es quedarse a mitad y nos contentamos con eso". "A mí lo que me escandaliza es que muchos profesionales dicen: qué calidad tenía dentro, qué ritmo. Lástima, lástima el toro que no tenía fuerza", ha añadido.

Una corrida "muy brava" de Victoriano del Río

El festejo del sábado estaba señalado en rojo en el calendario por la afición por ser un mano a mano entre dos jóvenes aspirantes a figuras que han triunfado en la pasada Feria de San Isidro: Fernando Adrián y Borja Jiménez. Se lidió una corrida de Victoriano del Río que salió "muy brava". "El primero era un toro bueno de esos que se le sube a la chepa al torero" y "Fernando Adrián, hizo lo que pudo y estuvo desbordado. Demasiado toro para él", ha contado Amorós.

Sobre Borja Jiménez ha apuntado que "de actitud no cabe mejor, se fue a portagayola en los tres; entró en todos los quites, que es fundamental en un mano a mano; y estuvo toreando bastante bien". El torero sevillano actuó "desigual, pero con entrega, buscando el toreo auténtico y matando otra vez fatal". Sobre esta cuestión ha dicho Amorós que "la realidad nos da la razón" porque "el chico estuvo bastante bien y si llega simplemente a dar una estocada en el cuarto ya le hubieran pedido las dos orejas. Hubiera acortado una y ya Madrid está con él". Jiménez Losantos ha dicho que el de Jiménez "es un tipo de toreo muy de Madrid porque es de verdad".

Amorós ha reflexionado sobre el problema de Borja Jiménez con la espada. Ha indicado que "estamos al final de la temporada" y lo que me permito decir es que en el largo invierno medite, reflexione y piense, porque todo también es de cabeza y que escuche a los que saben que hay toreros que saben muy bien esa suerte. Que escuche y que aprenda, porque ha de mejorar, porque eso es un freno en su carrera importante".

Tarde de "primera figura" de Roca Rey

La gran polémica del fin de semana llegó en la corrida de Fuente Ymbro del domingo en la que volvía Roca Rey a Las Ventas, una plaza en la que se enfrenta también a la afición más exigente. "Oreja, cornada y pasión desatada con Roca Rey", ha resumido Andrés Amorós que ha añadido que los toros de Ricardo Gallardo salieron "serios, encastados y con sus dificultades, unos mejores que otros". Ha apuntado que "el peor de todos es el que le hubiera tocado en segundo lugar a Roca Rey. Ese fue de aúpa".

Se colgó el cartel de No Hay Billetes y se desató "la locura" en "un ambiente como nunca". Sobre el mismo ha dicho Amorós que "es de elogiar que Roca Rey ha elegido venir a Madrid con toros de Fuente Ymbro que se sabía que son encastados". "Eso está muy bien, pero, con todo respeto para todos los toreros, me hubiera gustado ver a Roca Rey con Luque y con Borja Jiménez, que es lo lógico".

Paco Ureña, tuvo "buen toreo y mala espada" y Víctor Hernández que "por esas carambolas de encajar los carteles meten en una corrida de primeras figuras a uno que ha tomado la alternativa hace poco y que ha toreado poquito, mucho de novillero, pero poco de matador". Este torero madrileño, que ganó el puesto ganando la Copa Chenel, intentó hacer "todo lo que pudo".

"Roca Rey hizo una faena valiente y dominadora y le echó lo que hay que echar al toro y justo cuando estaba toreando mejor con la derecha, el toro, que ya le había cogido, en el pase de pecho se confió y le pilló. Lo entrampilló por la chaquetilla. Eso es muy impresionante porque tú en la plaza de momento no sabes si le ha atravesado el brazo o si le ha cogido. Lo tiró al suelo, le pegó un trompazo y como era un toro además encastado al levantarlo es cuando le pega la cornada", ha explicado Andrés Amorós.

Roca Rey tras la cornada en Las Ventas | EFE

Sobre la cornada que recibió el astro peruano ha contado que "es una cornada de pronóstico grave. ¿Qué quiere decir eso? Que le han operado con anestesia general y naturalmente no puede torear y lo mandan a un sanatorio. No es una cornada gravísima. Lo que tiene es una cornada de dos trayectorias de 15 cm, una hacia arriba y otra hacia dentro. Yo creo que dentro de pocos días está ya recuperándose y me alegro mucho de eso".

En cuanto a la polémica en los tendidos ha dicho que "los del 7 la tenían tomada con Roca Rey porque no les gusta su forma de torear y ya está". "Y aparte es la figura", ha añadido Jiménez Losantos. Sobre esto, ha señalado el cronista que la de Roca Rey "es también tarde de primera figura" y cree que "la de ayer no la recordará como una mala tarde. Lo malo fue en Sevilla que pasó casi inadvertido, que no hubo ni ovación ni pitos". En este sentido, ha reiterado que "es una tarde importante en su carrera" porque con "toros difíciles, se la juega, los cuaja y cortó una oreja".

"En los toros hay mucha pasión y eso es bueno. Lo malo es que haya la indiferencia, pero también la pasión conviene frenarla un poco. Como el 7 protestaba, la sombra se puso en contra. Entonces el toro le coge y la se arma ya el fin del mundo y le gritan asesinos, canallas…", ha dicho Amorós. El cronista ha anunciado que "el miércoles haremos la previa de la despedida de Enrique Ponce en Valencia y el jueves comentamos el resultado y hacemos la previa de la corrida de la Hispanidad en Madrid, la última corrida del año en Las Ventas, con toros de Victorino Martín y con Miguel Ángel Perera y Emilio De Justo".

