Del burkini al auge del islamismo: "El Estado está llegando a un punto de colapso"

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder del partido Aliança Catalana, ha prohibido el uso del burkini en la piscina municipal. "La indumentaria del baño", señala el bando firmado por Orriols, "ha de ceñirse a lo que contempla el reglamento, de manera que los burkinis que pueden suponer un peligro en caso de emergencia están prohibidos".

En este contexto, Hanan Serroukh, española hija de inmigrantes marroquíes que ha desarrollado su actividad profesional y su activismo social contra el islamismo y el terrorismo que de él deriva, ha dicho en una entrevista concedida a Rosana Laviada en Es la mañana de Federico de esRadio que elementos como el burkini "someten a la mujer" y son "instrumentos políticos del islamismo, que está avanzando por Europa y por España".

Serroukh, autora del libro Coraje. El precio de la libertad (Ed. Sekotia, 2024), ha dicho que "el objetivo del islamismo es penetrar en los debates políticos, condicionando el día a día de la sociedad", y ha alertado sobre la importancia de tener "un marco común para limitar la presencia del burka, el hiyab y el burkini". En su opinión, la polémica es un "síntoma del contexto al que vamos a tener que enfrentarnos": "Este avance del islamismo tiene consecuencias, a medio y largo plazo, terribles".

Preguntada sobre los menas, Serroukh ha respondido que el Gobierno de Pedro Sánchez posee "varios informes de inteligencia donde advierte del avance del islamismo y las coacciones diarias a las que somete". La activista lamenta que no se esté haciendo "absolutamente nada" con lo que ella llama "terrorismo de fractura social", e insta a las autoridades a "revisar organizaciones multiculturales, islámicas, todas las redes de Hermanos Musulmanes, mirar qué delegamos en el espacio que participan, la financiación… El Gobierno no puede permitirse delegar la educación, el ocio o la actividad cultural en estas organizaciones". Razón: "Están desarrollando el ellos y nosotros, con el objetivo de normalizar la corriente islamista y tener la posibilidad de injerencia en el Gobierno".

Serroukh, nacida en Barcelona en 1974, ha alertado sobre los islamistas que llegan entre los inmigrantes ilegales: "No sólo lo dicen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino Europa". La escritora ha precisado que "no es lo mismo islamistas que musulmanes", y que el arma de los segundos "es utilizar los hijos de la inmigración, los mal llamados segunda o tercera generación, y digo mal llamados porque el estatuto de inmigrante no se hereda". Cuando se produce un vacío social, los islamistas lo aprovechan para hacer proselitismo. Así, por ejemplo, "Hermanos Musulmanes ha avanzado donde había vacío del Estado".

Serroukh considera que Europa está "empezando a actuar": "Gracias al gobierno de Meloni y al alemán, se están abriendo debates sobre la cohesión ciudadana europea. ¿Qué ciudadanía estamos trabajando de cara al futuro? Los hijos de la inmigración, ¿en manos de quién los estamos dejando?". "Hay que trabajar en el marco común de la ciudadanía en la que la diversidad se pone al servicio del país, de los españoles", ha agregado.

En su opinión, en España "no ha habido un debate serio" a la hora de "mirar al futuro que nos espera": "La inmigración no es solamente tener políticas claras sobre cómo se entra en nuestro país, sino cuándo un inmigrante deja de ser inmigrante y pasa a ser ciudadano: qué obligaciones tiene, respeto a nuestra cultura, sociedad y leyes…".

Finalmente, Serroukh ha apuntado que "el Estado está llegando a un punto de colapso en ciertos barrios, donde los servicios públicos brillan por su ausencia. Y está habiendo estallidos: los hemos visto en Torre Pacheco, en otros municipios, otros que se ocultan… Se hubieran podido evitar teniendo un marco común sólido".