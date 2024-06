Casi todos creemos que la IA es el futuro. No sabemos cómo será ni quiénes serán los ganadores, pero intuimos que el futuro de la humanidad irá por ahí. Eso sí, de la certeza tecnológica (certeza entre comillas, que en este mundo nada es seguro) a la convicción inversora hay un buen trecho. Porque puede que un sector se consolide como el que aporta la mejor solución para los consumidores, pero al mismo tiempo los que hagan caja no sean los grandes nombres que tiene todo el mundo en la cabeza. Pensemos en la burbuja de las .com y en los inicios de internet: en aquel momento, finales de los 90 y comienzos de los 2000, todo el mundo apostó por las empresas de comunicaciones por cuyas redes corría esa nueva tecnología que iba a cambiar la humanidad. Y que la cambió, pero dejando cadáveres por el camino (por ejemplo, muchas empresas de telefonía que tuvieran que hacer enormes inversiones que luego no han recuperado) y ganadores inesperados, como los buscadores o las redes sociales. Nadie hablaba de Facebook o Google en 1999, pero son los que se han llevado el gato al agua.

Ahora puede pasar algo parecido con las tecnologías de moda. Por eso, esta semana visita Tu Dinero Nunca Duerme, Carlos González Ramos, director de Relación con Inversores de Cobas AM, parar darnos la visión de esta gestora sobre la peculiar situación que se vive en los mercados, atrapados entre el optimismo de las subidas de las grandes empresas de la IA y la duda sobre la actuación de los bancos centrales: "Si tiramos de hemeroteca, nosotros ya decíamos hace tiempo que no veíamos tan claras esas bajadas de tipos. Y se está cumpliendo. Aunque el tema macro no es el nuestro, después de tantos años de tipos muy bajos, era evidente que la cosa no podía resolverse con un año de subidas. Habrá que ver qué interesa más, por ejemplo, en la UE, si la lucha contra la recesión o la inflación. Ahora mismo no está claro y, por eso, los bancos centrales no están tomando esas decisiones. Además, habría que plantearse si esa bajada de tipos es necesaria. Pues bien, a pesar de ello, los mercados están subiendo, porque las alternativas a esos activos no están tan claras: por ejemplo, una renta fija que no está ofreciendo demasiada rentabilidad y unos depósitos que ni siquiera baten a la inflación".

En este sentido, Ramos advierte: "Hay inversores que en los últimos años se han acercado a los mercados alrededor del sector de la tecnología y ahí sí creemos que puede haberse formado una burbuja. Y sí, en el caso de que haya una estampida de dinero, probablemente saldrá en primer lugar de estos activos. En los últimos meses, vemos cómo la valoración de las empresas value está siendo mejor. Además, los ratios y los precios actuales nos hacen pensar que el value puede hacerlo mejor que el mercado, independientemente de lo que haga el mercado o de la evolución de la Economía. En Cobas creemos que la cartera está muy bien preparada, a pesar de lo bien que lo ha hecho en los últimos años".

De hecho, asegura que su gestora sigue viendo oportunidades en sectores menos presentes en las portadas de la prensa financiera, pero que tienen grandes empresas a precios muy atractivos: "Hemos reducido la posición en el sector energético. Hemos rotado más porque son compañías que lo han hecho bien y han perdido su peso en la cartera. Pero, a pesar de esa rotación que hemos hecho en el último año (por ejemplo, del top 15, hemos vendido o reducido una tercera parte), mantenemos muchas de las compañías (Golar, Currys, Babcock...) Estamos incrementando el valor objetivo del fondo, a pesar de las subidas, porque el mercado nos permite aprovecharnos de esas oportunidades. La cartera está preparada para seguir tirando hacia arriba".