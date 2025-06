Los sectores industrial y minero han sido polémicos en las últimas décadas. Polémicos por sus características propias (se acusa a estas empresas de ser muy intensivas en energía, contaminantes, invasivas para el medioambiente), pero también por sus bajas rentabilidades. Nadie quería acercarse, parecía que manchaba también en unos mercados que giraban hacia todo lo que tuviese un sello verde, la tan manida etiqueta ESG, que no parecía encajar muy bien con estas empresas.

En los últimos trimestres, las tornas parecen estar cambiando. Los atractivos precios que habían alcanzadomuchas empresas del sector hicieron que algunos inversores comenzaran a mirarlas con otros ojos. De todo esto viene a hablarnos a Tu Dinero Nunca Duerme Santiago Domingo, miembro del equipo de análisis de Magallanes Value Investors. Nos trae la tesis de inversión de una de las últimas incorporaciones en la cartera, la empresa sueca Sandviq, uno de los líderes a nivel mundial en la fabricación de herramientas de corte de alta precisión y equipos de perforación para la industria.

Por qué han optado en Magallanes por esta compañía: "Aúna las cualidades magallánicas: productos críticos, liderazgo en sus sectores, bien gestionada, con accionistas alineados, balance sólido, crecimiento, buenos retornos sobre el capital... y estaba barata".

Y eso que Domingo recuerda que les cuesta iniciar una posición (que implica reducir el peso en otra compañía en la que llevan tiempo invirtiendo: "Nunca vamos a vender conocimiento, para comprar desconocimiento. Cuando llevas 6-7 años en una empresa, te sientes más cómodo que con una que acabas de comprar". Sin embargo, en el caso de Sandviq, "llevábamos meses analizándola; vimos que, junto con otras compañías del sector industrial, en unos meses caía un 25-30%. Y aprovechamos la oportunidad".

A partir de ahí, desarrolla la tesis con la minuciosidad del que conoce en profundidad lo que compra: "El 50% de la empresa corresponde a sus productos para mintería, donde son líderes. Junto con otro competidor tienen el 90% de cuota de mercado en equipos de perforación y transporte específicos para minas subterráneas. Además, son como la cafetera de una cafetería: sin su producto, la empresa minera no tiene negocio. En minería, el 70% de los ingresos vienen en los servicios de mantenimiento, que tienen un margen más elevado que la propia venta de la maquinaria. También son líderes en trituradoras y hacen las cribas que se utilizan en minería. El otro 50% de Sandviq es industrial: hacen herramientas para el corte. Desde brocas a piezas para tornear o fresar. Con márgenes en el entorno del 18-20%, en términos de Ebitda. Y retornos sobre el capital empleado de entre el 14 y el 20%. Balance saneado. Y una familia detrás que piensa en el largo plazo y está metido en la gestión diaria de la compañía. Para este tipo de compañía, la estamos comprando a múltiplos muy razonables: 15-16 veces, que no es muy value, pero es que está creciendo a un 7% anual". Pues suena muy bien. Los detalles, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme.