Asia no es un mercado sencillo. Quizás para los locales sea más fácil. Pero desde Europa se ven las compañías chinas, japonesas o coreanas como complejas, con un gobierno corporativo que no siempre comprendemos y una asignación de capital que sorprende en el Viejo Continente. Pero que sea algo más complicado analizar una compañía china que una alemana es compatible con que la primera ofrezca una gran oportunidad de inversión. Por eso, cada vez más gestoras, también las españolas, viajan al Extremo Oriente en busca de ideas.

Francisco García Paramés es el gestor español más conocido. Y ha estado en Singapur durante el segundo semestre de 2023. Conociendo aquella sociedad y visitando a las empresas que tiene Cobas AM en su cartera. Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita Carlos González Ramos, su director de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación, para explicarnos cómo ven aquella región: "En la cartera tenemos un 14% en compañías asiáticas. No queremos incrementarlo porque sí, pero estamos alerta. Aunque entrar ahora en nuestra cartera es complicado, porque el margen de seguridad de las actuales compañías es muy elevado".

Y qué les ha contado su jefe sobre lo que ha visto y vivido en estos meses: "Lo más interesante de esa visita a Asia es lo que hemos visto sobre el crecimiento de la región respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Ese crecimiento nos da tranquilidad de que los negocios de las compañías pueden seguir mejorando". ¿Qué tipo de empresas tiene Cobas en Asia: son recién llegadas o mantienen a los clásicos de la gestora?: "La mayoría de las compañías llevan 5-6 años en la cartera. Han podido subir o bajar el peso, pero se han mantenido dentro de la cartera durante ese tiempo. Esto es algo que nos pasa en general en toda la cartera [no sólo con las asiáticas] y nos hace tener mucha convicción en su potencial de revalorización".

También salió el tema de los diferentes mercados asiáticos, porque no es lo mismo China que Japón. Así lo ve González Ramos: "No tenemos inversión directa en China, aunque sí tenemos compañías que cotizan en Hong Kong. Por otro lado, sí tenemos inversiones en Corea: lo que le faltaba a este

mercado era mejorar en el gobierno corporativo, algo que está sucediendo en los últimos años. Esa visibilidad es buena y también está pasando en Japón, donde también estamos invertido. En China, a pesar de todo el problema inmobiliario, hay otras dinámicas dentro de aquella economía que sí han mantenido bien el tipo. La Bolsa ha tenido caídas muy fuertes, fundamentalmente por falta de transparencia, pero justo esta semana ya se está hablando de que van a acometer acciones para hacer más atractivos a muchos de sus sectores. Se han dado cuenta de que tienen que abrir sus compañías al mercado".

Llegados a este punto, sale la cuestión del gobierno corporativo. Y de lo muy diferente que es en Asia respecto a Europa o EEUU: "Es un tema cultural. En los fondos de García Paramés, muchas de estas grandes compañías asiáticas han estado presentes desde 2006 o 2007. Y ha sido habitual que presentasen descuentos, entre otras cosas porque había parte de su negocio y de su gobierno corporativo que no eran del todo transparentes para el mercado. Para nosotros es positivo que haya menos inversores viendo estas compañías, porque podemos encontrar valor. Y sí, tienen que mejorar el gobierno corporativo. O adaptarlo a los estándares occidentales. Porque allí vemos que no les interesa demasiado publicitarse y explicar lo que tienen. En todas las inversiones en las que hay un descuento, se puede asumir un riesgo, no tanto en pérdida permanente de capital, sino en el tiempo que puede llevar que se materialice".