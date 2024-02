Todas las respuestas a la gran pregunta: ¿me conviene comprarme un coche eléctrico?

Es la GRAN pregunta. Nosotros no conocemos a nadie (nadie que tenga coche, al menos) que no se la haya hecho en los últimos años. ¿Me compro coche eléctrico o sigo con mi gasolina?

Y con resultados que no siempre han coincidido con las previsiones políticas. Parece ser que el consumidor tiene más dudas que el legislador. Las cifras nos dicen que los coches eléctricos avanzan y van ganando cuota de mercado, pero no a la velocidad prevista. Hay algunas excepciones pero, en general, los datos no son los esperados: en eléctrico puro, sólo Noruega y Suecia superaron el 20% de las ventas el pasado año entre los grandes países europeos.. Si incluimos híbridos enchufables, ya tenemos algunos más (Alemania, Portugal, Francia...) que se acerca al 25%. Como vemos, lejos de superar el 50% salvo que incluyamos a los híbridos no enchufables... que son un poco trampa (lo decimos sin querer entrar en polémicas; lo que queremos decir es que no dejan de ser coches de gasolina con un apoyo eléctrico). En España, por ejemplo, esta última categoría ascendió al 32% de los coches vendidos.

¿Por qué esta lentitud en la adopción de lo que nos aseguran que será la tecnología del futuro? Para ayudarnos a responder a esta pregunta, esta semana vuelve Juan Manuel Sabugo a Economía Para Quedarte Sin Amigos .

Por un lado, Sabugo es un invitado más que adecuado para echarnos una mano a la hora de resolver estas dudas. En primer lugar, porque siempre se ha declarado un fan incondicional de Elon Musk, el visionario detrás de Tesla. En segundo término, porque es físico y fundador de Digita y L4H, dos empresas dedicadas a las telecomunicaciones y a la instalación en hogares, oficinas u hoteles de sistemas de control inteligentes, ahorro energético, iluminación LED, etc. (y sí, también cargadores eléctricos). Y por último, porque se acaba de comprar un Tesla y ya puede contarnos como usuario cómo funcionan y si son para tanto (como aseguran sus seguidores).

Las dudas

Pero al mismo tiempo podría ser un invitado improbable. Porque es muy escéptico sobre las posibilidades del coche eléctrico, en su configuración actual, para sustituir por completo al de gasolina o diésel. Por eso, le preguntaremos y responderemos a todas las dudas que cualquier usuario se hace:

- Sobre cargadores, le preguntaremos cuáles debemos tener en casa y cómo afectan a nuestra instalación eléctrica previa

- Miedos del día a día. ¿Y si tengo que salir de forma imprevista? ¿Qué pasa si hay cambio de planes imprevisto: podré afrontarlo? ¿Es una tecnología frágil? No en el sentido de que se rompa con facilidad, sino de que puede dejar de funcionar en el momento más inesperado.

- Miedos para ocasiones especiales. ¿Puedo salir de viaje en mitad de una operación salida? En verano hay más margen para elegir el día pero, ¿puedo arriesgarme un fin de semana o en Semana Santa? ¿Cómo cargar en mitad del camino? ¿Cuánto se tarda? ¿Es bueno apurar ‘el depósito’ - batería? ¿Cómo de fiables son las indicaciones de kilómetros restantes? ¿Puedes llegar a la gasolinera con un 1%?

- En el taller. En cuanto a las reparaciones: ¿es más barato el eléctrico o el gasolina? En un primer vistazo, parece claro que el eléctrico gana en este punto porque necesita menos mantenimiento. Pero, ¿la renovación de la batería cambia las cuentas? ¿Se puede pensar en cambiar sólo la batería?

- En el seguro. ¿Por qué son más caras las pólizas de los coches eléctricos? ¿Es cierto que tienen menos accidentes pero más graves? (En este punto, hablaremos sobre esas noticias que hemos leído sobre el cambio que ha acometido Hertz, que ha vuelto a la gasolina tras vender toda su flota de eléctricos).

Como vemos, todo lo que siempre quiso saber sobre el coche eléctrico y nunca se atrevió a preguntar. Eso sí, las respuestas no siempre serán las esperadas o las facilonas. Es el espíritu de este podcast...

Episodios previos

No es la primera vez que Sabugo nos acompaña para hablar del coche eléctrico. Hace algo menos de un año ya estuvo con nosotros. Y al público le gustó: aquellos dos programas están entre los más escuchados de 2023 en EPQSA.

El 18 de febrero de 2023, a raíz del anuncio de la Comisión Europea de que no se podrán vender coches de combustión a partir de 2035, hablamos sobre los retos para nuestras ciudades, comunidades de vecinos, sistema eléctrico... Porque aquí lo importante no es tanto si unos cuantos pueden tener coche eléctrico, sino qué pasaría si lo tuviera un porcentaje elevado de la población. - ¿Podemos tener todos coche eléctrico en 2035? Las preguntas clave tras el último absurdo de Bruselas

Una semana más tarde, estudiamos el problema desde un punto de vista industrial. ¿Tenemos capacidad para producir todos los coches eléctricos que nuestros políticos aseguran que necesitaremos? - "Es un tiro en el pie": cómo afectará a la industria europea del automóvil la prohibición de la gasolina

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Hood. Y estas son las piezas que hemos escuchado en el programa:

"Collapsing Climate Soul"

"They Removed All Trace That Anything Had Ever Happened Here"

"I Can't Find My Brittle Youth"

"One Way Negative Friend Utilisation"