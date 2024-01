Ni eureka ni chispazos de genio: cómo se inventan las cosas y por es tan importante que sea así

Dice Deirdre McCloskey, una de nuestras economistas favoritas, que el capitalismo debería llamarse "innovismo". Porque la clave del sistema que ha permitido disparar nuestra esperanza de vida, mejorar las condiciones de las viviendas que habitamos, incrementar la cantidad y calidad de los alimentos que consumimos... la clave de este sistema no es la acumulación de capital, que también es importante, sino su capacidad innovadora.

Y cuando hablamos de "innovación" no queremos decir "desarrollo tecnológico" o "invenciones científicas". Eso también puede ser relevante, pero lo es mucho menos de lo que creemos. De hecho, un error muy común es pensar que nuestro objetivo debe ser "descubrir cosas". E imaginarnos que eso es una tarea de un inventor en un laboratorio, encerrado, buscando cómo resolver un problema, a la caza de ese momento "Eureka" en el que celebra que ha desentrañado el enigma al que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. En realidad, no funciona así. Queda muy bien en las películas, pero no es lo que ocurre en la realidad.

Esto nos lo explica muy bien Matt Ridley en "How innovation works", ("Las claves de la innovación", en castellano en la editorial Antoni Bosch), uno de los libros más interesantes que hemos leído en los últimos años. Uno de esos ensayos que, si pudiéramos, haríamos de obligatoria lectura en colegios, institutos, universidades... y ministerios. Porque lo que nos explica Ridley y a lo que dedicamos el episodio de esta semana de Economía Para Quedarte Sin Amigos es a la realidad, más prosaica, pero también más bonita y aprovechable, de la innovación. Un proceso que es gradual y descentralizado, compuesto por muchos pequeños avances que tienen lugar en sitios diferentes: una tarea en la que debemos pensar más como un trabajo en equipo (aunque los componentes de ese equipo no se conozcan) que en el logro de un genio aislado. Un avance que no sigue a una búsqueda pre-dirigida: casi siempre, son soluciones que encontramos a problemas que no eran nuestro objetivo principal (hay mucha serendipia, una palabra preciosa, en la innovación). Logros que se logran a través de una retahíla constante de prueba-error: no estamos ante una barrera vertical que sobrepasamos de un salto, sino más bien un muro inclinado que vamos escalando poco a poco

Y sí, en ocasiones el invento científico es lo primero; pero en muchísimas otras situaciones (quizás más), primero innovamos, vemos que algo funciona en la práctica… y entonces nos ponemos a hacer las pruebas de laboratorio para comprobar los principios físicos-químicos que explican por qué funciona. Por supuesto, esto es un proceso fragmentario y de abajo-arriba, que se parece mucho más de un ejército descentralizado de pequeños innovadores haciendo cosas por su cuenta que un batallón de investigadores puestos a las órdenes de alguien para resolver un problema planteado desde las altura.

Todo esto y mucho más nos lo explican esta semana Nuria Richart y Domingo Soriano en uno de los episodios más imprescindibles de nuestro podcast económico. Eso sí, se plantean también una pregunta incómoda: ¿España es de los lugares en los que esos procesos innovativos son más premiados-incentivados-buscados? Desgraciadamente, es complicado responder de forma afirmativa a esa cuestión.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo inglés The xx, que para eso estamos a unas horas de la Nochevieja. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Crystalised"

"VCR"

"On hold"

"Intro"