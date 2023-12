Los audios del año: del día que Yolanda Díaz se 'escapó' al espacio a los mejores minutos de Milei

Economía Para Quedarte Sin Amigos recupera otro de sus clásicos navideños: los mejores cortes que hemos escuchado en los últimos 12 meses. No decimos que sean los más precisos, ni aquellos con los que estamos más de acuerdo; tampoco los escogemos por lo contrario (es decir, buscando hacer sangre con un orador que se equivoca). La idea más bien es sorprendernos y sorprender al oyente. Por eso, hemos seleccionado cuatro audios que nos llamaron la atención, para bien o para mal, a lo largo de 2023.

En esta ocasión, además, tenemos cuatro protagonistas de excepción. Dos españoles y dos extranjeros. Todos ellos, eso sí, muy conocidos. Empezaremos con la Reina Letizia, el decrecimiento y un profesor inesperado: José Luis Escrivá, que sorprende a Su Majestad con una fantástica explicación sobre los principales errores de esa teoría (lo escuchábamos y pensábamos que el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública también puede quedarse sin amigos en el Gabinete como intente explicarle esto a sus compañeros).

Luego viene Javier Milei, que no podía quedarse fuera de una selección como ésta. De hecho, el presidente argentino tiene un montón de audios que podrían haber entrado en la lista de mejores del año 2023. Pero hemos escogido uno poco conocido, en el que explica por qué sólo alguien venido de fuera de la política puede acometer los cambios que necesita su país. Y en el que recuerda que los políticos no son una especie diferente al resto de sus ciudadanos que necesite de reglas particulares.

No podía faltar Yolanda Díaz, que cada año nos deja grandes joyas de oratoria. En este 2023, no hay duda de que su mejor momento llegó ese día en el que nos explicó cómo los mega-ricos tienen un gran plan: destruir la Tierra y escapar en sus cohetes al espacio, para allí vivir dentro de unas cápsulas especiales mientras disfrutan viendo cómo el planeta se vuelve irrespirable para los demás gracias al cambio climático que ellos mismos han provocado. No es broma ni exageración: es lo que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social nos explicó.

Y, por último, Giorgia Meloni. Como Milei, la primera ministra italiana pone muy nerviosos a los periodistas españoles. Por lo que dice y por cómo lo dice. Nosotros escogemos un par de minutos, sobre mercado laboral y Estado del Bienestar, para explicar esa idea que tanto cuesta interiorizar sobre cómo las políticas públicas no son neutrales: no hay un número cerrado de pobres o desempleados... en parte, la cifra dependerá de lo que les ofrezcamos o a lo que les obliguemos.

Música

En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es la música de baile, que para eso estamos a unas horas de la Nochevieja. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

Vicco - "Nochentera"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Tones and I – "Dane monkey"

Dynoro & Gigi D’Agostino - "In My Mind"