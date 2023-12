El programa económico de Milei, a examen

Martín Krause es uno de los economistas argentinos más prestigiosos, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Francisco Marroquín (el que quiera conocerle puede hacerlo leyendo su blog, El foro y el bazar, en el que casi cada día explica con precisión y claridad los principios básicos de la ciencia económica). También es uno de los colaboradores más cercanos de Javier Milei, que en varias ocasiones se ha referido a él como su principal candidato para la cartera de Educación en su nuevo Gobierno.

Aunque el propio Krause nos ha explicado que no podrá aceptar por cuestiones de salud, lo que está claro es que seguirá siendo uno de los principales asesores del recién elegido presidente argentino y uno de los que mejor le conocen, en lo personal y en la parte ideológica. Por eso, esta semana, no había un invitado más adecuado para explicar en Economía Para Quedarte Sin Amigos el programa económico de Milei. Lo que podrá hacer y lo que no. Lo que debe plantearse nada más llegar a cargo (la consolidación fiscal) y lo que tendrá que esperar a que otras reformas más urgentes se lleven a cabo. Las medidas más conocidas (dolarización) y otras que quizás en España no se conocen pero también tendrán un gran impacto.

Todo ello con el objetivo de responder a la gran pregunta: ¿qué posibilidades reales de éxito tiene Milei? Porque acabar con ochenta años de peronismo no es una tarea sencilla. La asfixiante red intervencionista, los colectivos con enormes intereses creados, una sociedad acostumbrada a vivir del subsidio, la trampa y los favores políticos... todo esto define a un país que en un momento fue uno de los más ricos del mundo y ahora camina hacia el tercer mundo. Porque sí, en la teoría es muy sencillo decir "hay que terminar con todo esto", pero en la práctica no es tan fácil hacerlo. Más aún en medio de una crisis económica brutal, con una inflación superior al 140% anual y gravísimos problemas estructurales. Krause analizará junto a Nuria Richart y Domingo Soriano este panorama. Y es optimista: consciente de las dificultades pero, al mismo tiempo, convencido de que pueden superarse con determinación. De hecho, asegura que Milei no va a cambiar. ¿Se imaginan una Argentina creciendo en las próximas dos décadas con tasas similares a las que han mostrado los países asiáticos más dinámicos? ¿Una Argentina que vuelve a unirse al carro del primer mundo y comienza a recibir inversiones, a desarrollar todo su potencial, a explotar sus riquezas materiales? Krause sí lo hace. Y en este programa nos explica por qué y cómo lo harán. Esperemos que acierte.

Música

En esta ocasión, nuestra parte musical está dedicada a grupos argentinos que han cantado a Jaiver Milei. Estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"El último punk"

"Cambiemos con K"

"El superhéroe de la libertad

"La marcha del león"