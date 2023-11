Ni expolio ni maltrato: todas las mentiras económicas tras las cesiones de Sánchez a Puigdemont

Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.

Este párrafo contiene las medidas económicas que Junts y PSOE han pactado en el acuerdo de Legislatura que firmaron esta semana. No es muy largo, pero sí es significativo. Hablamos de lo que podría ser un cambio radical en la financiación de todas las comunidades (no sólo Cataluña) de régimen común. Si se desarrollase tal y como los independentistas catalanes creen que se hará, supondría la instauración de un nuevo cupo similar al vasco (imaginamos que, además, con los mismos criterios políticos, y no técnicos, que ahora mismo generan tanta polémica en cada renovación del mismo).

Pero la polémica no está sólo en las medidas propuestas. Sino en eso que ahora se llama "el relato". Porque Junts y PSOE dan por bueno algunos argumentos (cuando hablan de la falta de autonomía financiera o de las dificultades de acceso a los mercados de Cataluña) que son, simplemente, falsos. No hay nada en el actual modelo de financiación que esté diseñado para fastidiar a esta región. De hecho, la normativa vigente se pactó entre ERC y Zapatero, hace ya más de quince años, y se vendió por parte de los nacionalistas catalanes como un gran triunfo frente al Gobierno central. Eso sí, un gran triunfo que duró sólo unas semanas, antes de volver al victimismo habitual.

De todo esto hablarán esta semana Nuria Richart y Domingo Soriano en Economía Para Quedarte Sin Amigos. ¿Cuáles son las cifras reales de la economía catalana? ¿Le ha ido mejor a la región con más autonomía? ¿Es el nacionalismo bueno para sus ciudadanos? Cuestiones muy polémicas y muchos datos para cuestionar los argumentos del golpismo. Y sí, la parte más importante del acuerdo es la política pero siempre queda pendiente también la económica, que la pela es la pela.

Música

En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico The Charlatans. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"The only one I know"

"Sproston green"

" Just when You're thinkin' things over"

