Todas las mentiras del cupo vasco: la gran estafa del nacionalismo, al descubierto

¿Es una buena idea el Concierto Económico vasco? Esto es discutible. Pero, para aquellos que defienden la autonomía fiscal o la competencia entre jurisdicciones, no tiene por qué ser un tema tabú. ¿Por qué, entonces, genera tantas críticas el cupo vasco? Porque la aplicación práctica no tiene apenas nada que ver con la formulación teórica.

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos tenemos un invitado muy especial: Mikel Buesa. Alguien que lleva décadas dando la cara y jugándose la vida para defender la libertad en el País Vasco. En esta ocasión, sin embargo, dejaremos a un lado su faceta política (la que le llevó a dirigir el Foro de Ermua y ser uno de los fundadores de UPyD) para centrarnos en uno de sus temas de estudio como catedrático de Economía: el cupo vasco.

El planteamiento general es sencillo y no parece descabellado: cada autonomía recauda los impuestos que se generan en su territorio y luego paga al Estado por los servicios que éste presta en la región. De hecho, no sólo no es una locura sino que, así formulada se podría extender al conjunto de España. Incluso, podría pensarse en un sistema que funcionase de esta manera y que, al mismo tiempo, tuviera un componente de redistribución entre regiones.

El problema es que el principio general quiebra cuando el cálculo de esos servicios que deben ser abonados deja de ser una cuestión económico-técnica y pasa a convertirse en una negociación política. Porque ahí está el problema del cupo: en cómo determinar cuánto debe pagar el Gobierno vasco cada año; una cifra que es sistemáticamente manipulada para contentar el PNV y que provoca que el resto de españoles perdamos miles de millones de euros en beneficio del Ejecutivo de aquella región. Esto no tiene nada que ver con descentralización fiscal ni con esos modelos de competencia entre jurisdicciones que en otras ocasiones hemos analizado en EPQSA. Por eso, Nuria Richart y Domingo Soriano se preguntan (y preguntan a Buesa) si este modelo se podría generalizar, a cuánto asciende la ventaja política, por qué se ha llegado a este cálculo o cómo podríamos cambiar un buen sistema mal aplicado para que cumpla con sus objetivos teóricos.

Música

En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo norteamericano de rock alternativo Pixies. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Where is my mind"

"Here comes your man"

"All I think about now"

