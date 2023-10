¿Está de moda la renta fija? Quizás no tanto, pero al menos ha salido del hoyo en el que se mantuvo desde comienzos de 2022. Y los depósitos, ¿es el momento de contratarlos? Pues en teoría, sí, porque ya comienzan a remunerarse productos que durante años estaban casi fuera del mercado; aunque, al revés que en otros países de Europa, los grandes bancos no terminan de entrar en una guerra por el pasivo.

Con este panorama, el inversor conservador está empezando a volver a sus posiciones de partida tras unos años complicados, en los que sus productos tradicionales no sólo no generaban rentabilidad, sino que incluso le hicieron perder a cifras de doble dígito. Pero las muchas heridas que le ha dejado esta batalla hacen que sea todavía más precavido. En resumen, que no sabe muy bien a qué atenerse.

Por eso, para ayudarnos a responder a estas preguntas, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompaña Kevin Koh Maier, director de inversiones de Finizens: "La caída de la renta fija, por ejemplo en lo que respecta a los bonos americanos, no se veía desde el siglo XIX. Lo positivo es que la renta fija ha incrementado su valor en los últimos meses: porque cuando tú compras un activo de renta fija, si lo mantienes, ya sabes la rentabilidad que vas a obtener a vencimiento. Nosotros tenemos renta fija muy global, de diversos tipos (soberana, corporativa, corto plazo, largo plazo...) y de mucha calidad, porque queremos que sirva de protección. La renta fija de nuestra cartera ahora mismo está ofreciendo una rentabilidad esperada (y esto es matemáticas) del 4,6%".

Y entonces, qué hacemos, renta fija o depósitos: "Si los bancos estuvieran pagando un nivel de tipos de interés similar al oficial, muchos inversores no estarían buscando la renta fija. La banca ha atraído 16.000 millones hacia los fondos de renta fija en parte porque no remuneran los depósitos. Los márgenes de los bancos están aumentando. Y muchos inversores están viendo que no tienen remuneración en sus depósitos y buscan la renta fija como alternativa. La gente está asumiendo un pequeño riesgo que quizás no deberían tomar (porque a lo mejor deberían mantener liquidez). Parecía que por fin había una oportunidad para los ahorradores de recibir una remuneración, pero no lo están logrando".

Por último, hay algún lugar en el que protegernos de cualquier imprevisto. O, dicho de otra forma: ¿siguen siendo los activos más seguros... tan seguros como siempre han sido?: "Los valores refugios siempre han sido el bono americano y, en Europa, el alemán. Estos eran los que, al construir los modelos, se planteaban como ‘activos libres de riesgo’. Y aunque ya sabemos que eso no existe. ¿hasta qué punto vemos factible que un Gobierno europeo pueda impagar?"