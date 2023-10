Al Alimón: La "desorientación" del nuevo público de Las Ventas y la voltereta a Fonseca

Madrid ha cerrado ya su temporada taurina con la Corrida de la Hispanidad, último festejo de la Feria de Otoño 2023 con "la plaza abarrotada". Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que pasó en la Monumental de Las Ventas en Al Alimón, la sección sobre tauromaquia de Es la Mañana. Amorós ha destacado la gran afluencia de público joven aunque ha afeado la conducta de muchos ellos. Ha indicado que "al acabar la corrida salgo y me encuentro una cola que llega desde la plaza a más allá de la entrada del Metro de Ventas. Hacen cola para entrar en la discoteca de la plaza". "Eso plantea otros problemas", ha añadido.

Sobre lo acontecido en el ruedo de Las Ventas ha dicho que "el sector más crítico acude enfadado de antemano" porque el encierro previsto de Núñez del Cuvillo lo sustituyeron por "dos de Garcigrande, tres de Victoriano del Río y uno de Cortés que da una sensación de poca seriedad para la corrida de la Hispanidad". "¿No tienes una corrida preparada para Madrid?", se ha preguntado el cronista que ha contado que algunos aficionados le comentaron que "era un saldo de corrales". "Dicen que hay pocos toros de garantías en el campo y que puede haber problemas el año que viene", ha advertido.

Torearon en Las Ventas "tres toreros de distintas décadas", Manuel Jesús El Cid, Alejandro Talavante e Isaac Fonseca. "El primer torero tiene 49 años, el siguiente 36 y el último 25. Están en distintos momentos", ha explicado. Amorós ha dicho también que "El Cid recibió el afecto y la ovación del público al comienzo y al final por su historia muy respetable. Hubo un momento muy simpático cuando le brindó el cuarto toro al exfutbolista Joaquín. El Cid con unos toros mansotes lució buen estilo clásico, corre la mano con gusto, mata fácil. Está bien, pero queda todo un poquito a medias. A un torero con casi 50 años no le vas a pedir que haga locuras".

De Talavante ha comentado que "es otro caso". "Tiene 36 años, pero lleva ya, si no me equivoco, 17 de alternativa. Estamos en plena madurez como figura. En el primero suyo que era un manso suave hizo lo que se llama tirar líneas. En el 5º una faena vistosa porque es buen torero, pero hace unas cosas como mirar al tendido que no me gustan nada".

Sobre el mexicano Isaac Fonseca ha destacado que "lleva un año de alternativa" y "tiene entrega absoluta". Para Amorós Fonseca "da todo lo que tiene" y "no se le puede pedir más, pero tiene lo que tiene". "Le tocó el tercer toro que se movía muchísimo y le dio distancia". Algo que provocó "emoción grande", pero "al llegar a él toreaba un poco rápido sin estrecharse, un estilo que no gusta en Madrid". Por ese motivo "el triunfo pasó a la división de opiniones". "En el sexto volvió a darlo todo y le dio el toro una voltereta tremebunda. Le enganchó por el chaleco, felizmente no le clavó y luego en el suelo le dio de todo. Salió con la cara ensangrentada. Se ganó el respeto de la mayoría del público. Es un torero que puede hacer carrera porque tiene ciertas cualidades, pero todavía no está para Madrid. No le gusta a Madrid ese estilo".

Como broche a la temporada taurina en Madrid y con una gran afluencia de público durante toda esta Feria de Otoño Andrés Amorós ha sacado la conclusión de que "es evidente que hay interés por los toros y que hay mucha gente joven que va y un público que llena". "Lo que noto es una desorientación verdaderamente absoluta, terrible. Antes había siempre en Madrid una división de opiniones y ahora es que no sé lo que pitan o aplauden. Hay reacciones absurdas y disparatadas como pitar a un toro cuando mansea". Federico ha apuntado que hay "falta de criterio".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Mercaoficina y Restaurante Robles de Sevilla.