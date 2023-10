Al Alimón: La previa de la Corrida de la Hispanidad con El Cid, Talavante y Fonseca

La capital de España despide su temporada taurina por todo lo alto con la Corrida de la Hispanidad que se celebra en la Monumental de Las Ventas este 12-O. Como aperitivo a este festejo, en la tarde del 11 de octubre hubo en esta plaza una novillada sin caballos de la final del certamen Camino hacia Las Ventas que conquistó el sevillano Mariscal Ruiz, que compartió cartel con los madrileños Álvaro Serrano (herido de gravedad) y Sergio Rollón ante novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han destacado que "se llenó la plaza de gente joven, es un fenómeno social".

Sobre la Corrida de la Hispanidad ha dicho Amorós que "hoy concluye la Feria de Otoño y la temporada en Madrid" aunque ha recordado que aún no ha terminado la campaña española porque "quedan Zaragoza y Jaén". El cronista ha señalado que "la gran pena es que Morante se ha caído (del cartel). Lo lógico es que a Morante hoy lo hubiera sustituido Borja Jiménez, pero es que torea hoy en Zaragoza. Era el momento, como pasó con el Yiyo o César Rincón".

"A Morante le ha sustituido El Cid y eso está bien. La historia de El Cid es que se retiró, pero según me dijo él: no puedo vivir sin esto. No lo hace por dinero, es su vida entera. Toreaba por los pueblos, en festivales, reapareció en la Feria de Abril y estuvo muy bien, pero luego no le contrataron". "Es asombroso, con lo que ha sido El Cid", ha apuntado Federico. Amorós ha añadido que "la memoria de la gente es muy frágil. Por eso el error inmenso que está cometiendo Enrique Ponce". "Después de eso últimamente ha toreado un poco y hace poco indultó un toro. Torea con la izquierda sobre todo al natural clásico de maravilla, tiene el problema de la espada, que lo ha tenido siempre", ha finalizado el cronista.

Sobre el resto de los actuantes, Alejandro Talavante y el mexicano Isaac Fonseca, ambos también han tenido unas palabras. Federico ha apuntado con sorna que "Talavante tiene más oportunidades que el PSOE y las desaprovecha todas" a lo que Amorós ha respondido que "es un personaje irregular. Dejó de torear porque no le daban lo que él creía merecer. Volvió el año pasado y fue muy mal. Este año ha mejorado un poco y alterna los éxitos con las broncas. Torea bien con la izquierda sobre todo, pero se ha dedicado a un tipo de toreo que me deja perplejo y me irrita".

Fonseca "le echa lo que hay que echar"

El último de los toreros que actúa en la Corrida de la Hispanidad es el mexicano Isaac Fonseca que entró en el cartel como premio por conquistar la Copa Chenel el pasado verano en Colmenar Viejo en una tarde de torero valiente. Amorós ha dicho que "es como un novillero a la antigua usanza" y ha contado que "hace poco en Colmenar toreó mano a mano con otro al que lo cogió el primer toro. Se queda con cinco toros y en el segundo toro a él le coge también un toro y mató cinco toros con una cornada grave en el cuerpo. Le echa lo que hay que echar. Ahora, no es un artista refinado y exquisito".

Sobre la fecha. Amorós ha dicho que es "simbólica" y ha recordado a su amigo Antonio Gala que desciña que "entre España e Hispanoamérica hay muchos motivos de conflictos pero hay dos cosas que nos unen absolutamente: la lengua y la cultura del toro bravo. Yo añado a Don Quijote, que es el padre común de todos".

