Al Alimón: "Borja Jiménez se consagró como figura en la plaza de Madrid"

El torero sevillano Borja Jiménez ha sido el gran triunfador del segundo fin de semana de la Feria de Otoño 2023 y en Al Alimón, la sección taurina de Es La Mañana, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado todos los detalles de las tres tarde de toros en La Ventas. El cronista ha apuntado que "Borja Jiménez era la gran esperanza y ha abierto la Puerta Grande con tres orejas". Su triunfo, sin embargo no le ha permitido entrar en la Corrida de la Hispanidad en sustitución del lesionado Morante de La Puebla porque ya estaba contratado para ese día en Zaragoza y al final Manuel Jesús El Cid será el sustituto.

Federico y Amorós han comenzado el análisis de la segunda parte de la Feria de Otoño con la corrida de Victoriano del Río del pasado viernes que la lidiaron el triunfador del pasado San Isidro, Sebastian Castella, Paco Ureña y Ginés Marín. El cronista ha contado que los toros fueron "malos" y que salieron "dos mansazos tremendos". Entonces "mucha gente empezó a protestar para que los retiraran y otros les llamaban ignorantes" porque un toro no se puede devolver por manso y "en Madrid un toro manso muchas veces es el origen de una gran faena". En este caso "la tarde se salvó con estos dos toros mansos" ya que "Castella le dio la lidia adecuada al suyo y en la muleta no paraba de embestir" en una faena emocionante aunque la pinchó". Por su parte, "Ureña lo que hizo fue jugársela porque tiene un valor tremendo que es angustioso. Tiene muchísimo mérito. Fue un manso de banderillas negras y antes eran de fuego. Tiene mérito, pero está constantemente al borde del percance y debe controlar más la técnica".

Decepción con Ortega y Aguado

Sobre el festejo del sábado Amorós ha dicho que fue un "día de decepciones". Para el cronista la primera fue que "Daniel Luque no pudo venir" al recaer de su grave lesión tras la corrida de Sevilla; luego hubo otra "decepción con los toros de El Pilar, que eran toros para figuras que estaban sin rematar, con poca casta y fuerza, pero no grandes dificultades".

"Sustituyen a Luque por Damián Castaño y es un error porque Damián Castaño es otro tipo de torero. Triunfó con toros difíciles en Bilbao y en Madrid, pero le viene la tentación de desmayar la muleta como y él es un gladiador para toros duros y con los otros no dice nada", ha contado Amorós. El cronista ha comentado también el paso por la Feria de Otoño de "las eternas esperanzas sevillanas que no hacen prácticamente nada": Juan Ortega y Pablo Aguado. "De Aguado no recuerdo nada en toda la tarde y eso es duro", ha apuntado.

Sobre Juan Ortega ha reconocido que "hizo un quite extraordinario," de "tres lances", pero que después "absolutamente nada más en toda la tarde". "Eran toros deslucidos, pero no peligrosos o terribles", ha añadido Amorós que cree que se hizo "demasiado poco, ni dominio ni entrega". Para el cronista es "una decepción grande" que es "mayor por la propaganda desmesurada". Juan Ortega "sabe torear muy bonito si el toro se deja. Si el toro no se deja no resuelve las dificultades". Ha indicado también que "el público de Madrid no es terrible" y que "en otro tiempo hubieran quemado la plaza y salido a almohadillazos". Por este motivo piensa que "no les hacen ningún favor los apasionados que lo disculpan todo. Si se contentan con tres lances seguirá dando tres lances y ya está y eso no está bien". "Como decía Ortega y Gasset, el grave riesgo de la Fiesta Nacional es el estilismo. El exceso de esteticismo que acaba conduciendo al amaneramiento", ha añadido.

Borja Jiménez conquista Madrid

Andrés Amorós ha contado cómo fue el "éxito tremendo" de Borja Jiménez en la corrida de Victorino Martín que cerró el segundo fin de semana de la Feria de Otoño 2023. Estaba anunciado junto a Román y el mexicano Leo Valadez. Ha explicado que los victorinos fueron "toros encastados que flojeaban a veces, pero con complicaciones". Estos animales fueron "difíciles y peligrosos" y "a Román un toro le pegó una cornada grave". Tras la cogida "siguió toreando mató al toro y se lo tuvieron que llevar en volandas a la enfermería". Por su parte, "el mexicano Valadez tiene soltura, oficio, pero no para los victorinos".

Sobre el triunfador Borja Jiménez ha contado que "cortó una oreja de cada uno de los tres toros que mató y pudo cortar más porque el único problema que tiene es que no mata bien". A este torero sevillano "le hacen falta horas de carretón de ensayar la técnica porque es muy valiente, pero mata tendido". Ha explicado que "es paisano y discípulo de Espartaco padre y también del hijo, gran figura del toreo en los ochenta, que han acompañado a él y a su hermano". El torero de Espartinas "se metió en el bolsillo a la afición de Madrid el día "que mucha gente no sabía ni quien era ni lo conocía". Lo hizo poniéndose "de frente" y "no de lado". "Le da el pecho al toro, carga la suerte y se la juega tremendamente. No es un artista exquisito, pero la gente rugía de entusiasmo", ha apuntado Amorós. El cronista ha apuntado que "ayer pudo haber cortado cuatro o cinco orejas".

Sobre la sustitución de Morante de La Puebla para la Corrida de la Hispanidad del próximo 12 de octubre y que la empresa Plaza 1 iba a esperar a ver qué ocurría este fin de semana para anunciar al sustituto entre los triunfadores Amorós ha recordado que Borja Jiménez no va a poder ser porque "el 12 está anunciado en Zaragoza y el 15 en el festival de Sevilla". Por este motivo "lo que han hecho, que es un detalle sentimental y bonito que le da categoría, es llamar a El Cid, que reapareció en la Feria de Abril estuvo muy bien, pero no le han contratado casi nada más. Torea bien en el estilo de siempre y matar es el problema que ha tenido siempre". El cartel finalmente será con toros de Núñez del Cuvillo para El Cid, Alejandro Talavante e Isaac Fonseca. El miércoles 11 se celebra en Las Ventas la final del circuito de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas con reses de Lorenzo Rodríguez Espioja para Álvaro Serrano, Mariscal Ruiz y Sergio Rollón

Como resumen del fin de semana taurino que ha puesto el broche a la Feria de Otoño 2023 ha dicho que "no basta con la literatura en los toros, hay que torear y si sale un victorino hay que poderle, dominarle y jugársela y ayer Borja Jiménez se consagró como figura en la plaza de Madrid. En una tarde cambia la vida y debe cambiar si no se lo reconocen sería absolutamente injusto".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Mercaoficina y Restaurante Robles de Sevilla.