En las últimas semanas, la Bolsa española ha vuelto a las portadas. No siempre por buenas noticias. Tampoco es que sean malas, exactamente. Más bien, polémicas, como la entrada de capital saudí en Telefónica, una de las operaciones que más ha dado que hablar en los últimos años.

Pero junto a esta compra, que ha llegado un poco por sorpresa (al menos eso aseguran desde el Gobierno), en los primeros nueves meses del año ha habido mucho movimiento en el Ibex 35. Algunas OPAs han sacudido al mercado español. También se han anunciado operaciones corporativas interesantes. Y todo ello dentro de un tono general de optimismo, con el selectivo madrileño entre los que lideran la marcha de las grandes bolsas europeas.

Para ayudarnos a analizar todas noticias, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, tenemos como invitado a Francisco Burgos, responsable del Equipo de Relación con Inversores Institucionales de Cobas AM: "En el Ibex sí hay compañías muy competitivas en las que hay oportunidades de inversión. Por ejemplo, FCC, con la que el mercado tenía una visión distorsionada (la seguían considerando constructora, aunque la parte de construcción suponía menos del 10%). Y en la que ahora hemos recibido una OPA con un margen bastante interesante".

No siempre las condiciones son tan buenas. A menudo, los inversores value reciben las OPA con una sensación agridulce: por una parte, es un reconocimiento de la tesis, pero por el otro, casi nunca el precio ofrecido es similar al que ellos habían planteado como valor objetivo en su tesis de inversión: "En APplus, el precio de la OPA no es tan atractivo, pero sí contribuye a la rentabilidad de la cartera de este año, porque nosotros habíamos construido la posición a un precio medio muy bueno".

Así explica Burgos su visión de este tipo de operaciones: "Lo que nos dicen las OPA es que nuestra valoración es acertada. Y aunque es cierto que a largo plazo puede parecer que perdemos parte de lo que esperábamos obtener, respecto a lo que nosotros consideramos que vale la empresa, también es verdad que realizamos de una sola vez parte de ese potencial que teníamos en la posición".

En este punto, desde Cobas AM tienen una mirada no tan pesimista hacia el mercado español como puede leerse en ocasiones e ciertos medios: "Muchas veces tenemos esa visión de que el Ibex 35 se ha comportado mal en estos últimos años, pero si atendemos al total return (con dividendos), la realidad es que estamos en máximos históricos. Y si lo miramos desde que se fundó el Ibex 35, nos daría un retorno anualizado superior al 8%. Lo que sí es cierto es que los sectores bancario y energético tienen mucho peso, y ya tienen poco margen para crecer. Además, la inestabilidad política de los últimos años ha provocado que haya poco interés en el mercado español. Por nuestra parte, hemos decidido decidimos ampliar en nuestro fondo Selección [el principal fondo de Cobas, que acoge a compañías de todo el mundo], la posición de la cartera ibérica, porque creemos que las compañías que tenemos en España y Portugal pueden aportar mucho".