El año 2023 será recordado como el de la inteligencia artificial. Ya llevaba mucho tiempo anunciándose. Y estamos seguros de que la conversación en torno a esta tecnología seguirá con nosotros durante décadas. Pero la IA (su potencial, herramientas para su uso, aplicaciones...) quizás no había llegado hasta el ciudadano medio hasta hace unos meses. Ahora sí, casi todos hemos probado lo que significa ChatGPT y nos hemos maravillado de lo que es capaz de hacer.

Estamos hablando de lo que tiene que ver con los productos derivados de la IA, pero también de las empresas que están encabezando la marcha de los mercados. Pocas veces hemos visto un sector crecer en bolsa con tal rapidez: en este 2023, casi todas las compañías relacionadas con la inteligencia artificial han visto como sus acciones se disparaban. Entre 2020 y 2022, el mercado castigó a las tecnológicas (tras una década excepcional, todo hay que decirlo). Pero desde noviembre del pasado año, aquella tendencia comenzó a cambiar, con algunas compañías desconocidas hasta hace unos meses (con Nvidia a la cabeza) escalando hasta los primeros puestos de los índices.

Para ayudarnos a comentar estos movimientos y plantearnos cómo se presenta el futuro, esta semana nos visita en Tu Dinero Nunca Duerme Fernando Solís, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM: "Por qué esta revalorización tan de repente. El mercado todavía tiene muchas incógnitas por resolver. Pero se nos antoja complicado justificar las valoraciones que estamos viendo. En el Nasdaq, siete compañías hacen prácticamente toda la valoración del índice".

Si el ruido, las portadas, el griterío... se concentra en las grandes, las pequeñas compañías son las que se están llevando los palos de los inversores. Solís cree que esto no sólo no es un problema, sino que es una oportunidad: "La otra cara de la moneda son las small cap, que son menos conocidas. Y están en niveles de valoración récord: nunca ha habido tanta diferencia en el precio entre las grandes y las pequeñas, sobre todo aquellas small cap de fuera de EEUU. Desde finales de los 90, con la burbuja .com, no habíamos visto algo igual ". Por eso, aseguran desde Cobas AM, prefieren "buscar en otros lugares, al margen de las tecnológicas".

En este punto, la pregunta que se hacen los inversores value es cuándo se reflejará en el precio de los fondos la confianza que los gestores que siguen esta filosofía tienen en su cartera: "La gestión pasiva distorsiona el mercado, porque nunca ha habido tanto peso de la gestión pasiva respecto del total invertido: concentra mucho la inversión y los índices. La gente se ha olvidado de que puede invertir en las pequeñas empresas. Eso sí, esto también quiere decir que hay más oportunidades para los que nos quedamos, como lleva haciendo desde hace 30 años, Francisco García Paramés. Esto no puede fallar: es comprar lo que nadie quiere, de rebajas".