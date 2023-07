Federico a las 7: El problema no es la derecha, sino la izquierda que no acepta la legalidad Federico analiza la resaca de las elecciones donde algunos sorayos salen a decir que es por no ser suficientemente de centro.

