En el último Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo sucedido en la Beneficencia con la presencia de Felipe VI en el palco real, como se hace tradicionalmente en la corrida considerada como la más importante de la temporada taurina. En la de este año estuvieron los triunfadores de San Isidro 2023 (Sebastian Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián) que lidiaron toros de hasta tres ganaderías distintas: Juan Pedro Domecq, Daniel Ruiz y Victoriano del Río.

Amorós ha comentado que ha sucedido "algo insólito, una corrida de la Beneficencia con la presencia del Rey, la presidenta de la CAM o el alcalde con muchos huecos, muchos asientos vacíos". Ha indicado "algo que taurinamente queda muy feo: se anuncian toros de tres ganaderías que pudieron ser cuatro si sustituyen a un inválido que salió por el sobrero. Eso no es serio para una corrida ta importante". Para el cronista "la pregunta es" que "si desde antes de empezar la temporada se sabe que va a haber una corrida de la Beneficencia ¿por qué no se ha comprado en firme y pagado como hace la Casa de la Misericordia de Pamplona con las corridas de San Fermín? ¿Por qué no se ha reseñado? Es decir, yo compro esos toros a una ganadería importante y se tienen ahí para lidiarlos el día de la Beneficencia. Pues no, se ha hecho mal".

"La Beneficencia era antes de verdad una corrida benéfica y los toreros toreaban gratis o casi y era un honor torear en ella", ha explicado Amorós que advierte que "todo ha cambiado. Ahora ya no es benéfica, es extraordinaria, fuera de abono y las figuras no quieren volver a Madrid después de San Isidro, pero con el nuevo pliego de condiciones se ha intentado volver a lo antiguo". Piensa que "eso queda muy bonito, pero es sencillamente imposible. No ha funcionado". Es "bienintencionado" aunque "no tenían toreros" y "se buscó una salida que es anunciar a tres toreros que han abierto la Puerta Grande en San Isidro, incluso teniendo que cambiar una fecha para que pudiera torear Castella".

Nuevo triunfo de Fernando Adrián

Andrés Amorós ha analizado la actuación de los tres toreros que completaban la terna. Sobre Sebastian Castella ha indicado que "ha vuelto mejor que estaba. Con más ilusión, más serio, más profesional, pero sigue teniendo un defecto: las faenas demasiado largas". "¡Qué manía tiene!, ¿verdad?", ha añadido Federico. Sobre Emilio de Justo el cronista ha señalado que "en este momento, siendo un buen torero, no lo ve claro y en Madrid ha perdido el favor del público".

En cuanto a la faena de Fernando Adrián al sexto que le valió las dos orejas por las que salió por la Puerta Grande ha contado que "al final sale un gran toro de Juan Pedro, que también los tiene, y propicia el triunfo de un joven de Madrid, Fernando Adrián, muy propio de esta plaza volverse con el joven, con el humilde, le dan las orejas y sale en hombros. Torea bien, pero alternando lo clásico con concesiones y tiene que ir madurando". En este punto ha añadido Federico: "espaldinas, tafalleras, pases por la espalda que maldita la hora en que han vuelto esas modas".

La situación del tendido 7

Andrés Amorós ha dicho que "el éxito final del último toro maquilla, no cura, algo que no era muy difícil que saliera bien" y ha explicado que "desde el día de Roca Rey hay una especie de brecha grande abierta entre el 7 y el 8 y el resto de la plaza y también se han puesto en contra muchos profesionales taurinos como es lógico, defendiendo sus intereses".

Cree que "en el sector más exigente salieron varias pancartas y una me llamó la atención: El toro nuestro Rey. Tiene su gracia, alusión ambigua al Rey, que estaba presente, y también al torero peruano Roca Rey". Esa pancarta era la segunda parte de un díptico que ponía Nuestro tendido es una roca… y el toro nuestro Rey. "¿Habrá algún aficionado o profesional que se atreva a negarlo? Pues no, porque el toro es la base de la Fiesta", ha indicado Amorós.

El cronista ha apuntado que "los del 7 se pasan, muchas veces son inoportunos, exagerados, poco respetuosos, pero, en el fondo, llevan toda la razón: el toro es la base de todo y el toro de Madrid tiene que tener casta, fuerza, trapío, presentación y también defiende este sector existente que el toreo clásico es mejor que el tremendista. Sin exigencia no hay categoría, la categoría de Madrid se gana para un torero con la exigencia". Además ha resaltado que en la Feria de San Isidro 2023 "ha habido en Madrid más público que nunca, hay ganas de toros, muchos jóvenes, reacción contra los ataques absurdos a la Fiesta, pero falta criterio. Los toros siguen siendo un reflejo de lo que pasa en España, fíjate si falta criterio en la España actual".

Cuando el PSOE apoyaba a Vicente Barrera

Andrés Amorós también ha comentado la reciente polémica de los últimos días después de que Vox designara al torero retirado valenciano Vicente Barrera como vicepresidente y consejero de Cultura del Gobierno de la Comunidad Valenciana presidido por el popular Carlos Mazón. Ha dicho que lo ha visto "torear muchas veces", que es "amigo suyo" y que lo ha "tratado". Ha destacado que "es una persona educadísima, agradable, respetuoso, mas bien tímido. Parece más un inglés que un valenciano".

El cronista ha explicado que Barrera "es hijo de unos empresarios que tenían un negocio importante" y que "no viene al toreo por el hambre". También que "es abogado, como otros toreros como Victoriano Valencia o Manolo Carrión" y que "es un profesional". Ha recordado que "su abuelo fue un matador de toros importantes antes de la Guerra, en la época de Marcial Lalanda". Amorós ha dicho que tras licenciarse como abogado le dio por probar "lo de torero" y que abrió "la Puerta Grande de Sevilla".

"En aquella época en aquella Valencia que era la de Antonio Asunción había una minoría del PSOE que apoyaba a Vicente Barrera, las vueltas que da la vida, frente a Ponce que lo consideraban muy de derechas Vicente Barrera era el torero de las izquierdas valencianas", ha añadido Andrés Amorós y ante las críticas que ha recibido Barrera Federico ha apuntado que "hay cada merluzo que opina de esto".